Hoàn thiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn tại dự thảo Luật Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi)

Tổ số 8 thảo luận chiều ngày 24/10

Đối với dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi địa bàn áp dụng tiêu chí về sản phẩm công nghiệp văn hóa đáp ứng nhu cầu văn hóa thiết yếu của đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sinh sống tại địa bàn khó khăn. Theo đó, cần xác định rõ địa bàn khó khăn gồm những vùng đã được phân định theo quy định hiện hành, trong đó có địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hay không; đồng thời, thống nhất thuật ngữ giữa Luật và Nghị định hướng dẫn để tránh cách hiểu và áp dụng khác nhau.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung cơ chế khuyến khích phát triển công nghiệp văn hóa tại những địa bàn có lợi thế về cảnh quan, văn hóa truyền thống và bản sắc cộng đồng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; nghiên cứu mở rộng chính sách ưu tiên nhằm thu hút hoạt động sáng tạo, quảng bá sản phẩm văn hóa, phát triển du lịch, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống với phát triển kinh tế địa phương.

Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, đại biểu đề nghị rà soát, cụ thể hóa đầy đủ các nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sinh sống tại địa bàn khó khăn, khu vực biên giới; bảo đảm thống nhất với phạm vi, đối tượng đã được xác định trong dự thảo Luật.

Đại biểu Quàng Văn Hương phát biểu

Tham gia góp ý đối với dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), đại biểu Quàng Văn Hương đánh giá dự thảo Luật đã có một số quy định về hỗ trợ cơ sở sản xuất nhỏ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo vệ người tiêu dùng và truyền thông về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật mới cụ thể hóa một số nội dung, trong khi nhiều chính sách đã được quy định trong Luật chưa có cơ chế triển khai tương ứng. Vì vậy, cần tiếp tục rà soát, bổ sung để bảo đảm tính đồng bộ và khả thi.

Đại biểu đề nghị bổ sung hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô nhỏ tại vùng khó khăn vào nhóm được hưởng chính sách hỗ trợ. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với hoạt động sản xuất nhỏ lẻ cũng cần được thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế, tập quán và đặc điểm của sản phẩm truyền thống ở từng vùng, miền, vừa bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, vừa tránh tạo rào cản không cần thiết đối với sinh kế của người dân.

Về thông tin, truyền thông, đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm bảo đảm nguồn lực và cơ chế phối hợp, nhất là tại khu vực miền núi, biên giới và hải đảo. Cần quy định cụ thể các hình thức truyền thông phù hợp với đặc điểm từng địa bàn và tập quán của đồng bào dân tộc; chú trọng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để người dân dễ tiếp cận thông tin và thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm. Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhất là cấp xã, trong triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, tuyên truyền và hướng dẫn người dân.

Đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung được giao quy định chi tiết trong dự thảo Nghị định, xác định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện, tránh quy định chung chung hoặc bỏ sót nội dung cần thiết; bảo đảm sự thống nhất giữa Luật và văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn được cụ thể hóa đầy đủ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nâng cao tính khả thi khi triển khai./.