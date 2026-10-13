Hoàn thiện chỉ số cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu mới

Làm thế nào để chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX) phản ánh thực chất hơn, bám sát thực tiễn trong giai đoạn mới? Nội dung này được thảo luận tại Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Đề án xác định PAR INDEX do Bộ Nội vụ phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức sáng 12-10. Hội thảo do ông Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) và ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, với sự tham dự đại diện sở nội vụ 24 tỉnh, thành phố cùng nhiều sở, ngành, địa phương của Khánh Hòa. Tại hội thảo, các đại biểu đã làm rõ những điểm mới trong dự thảo sửa đổi, đồng thời đề xuất nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện bộ tiêu chí quan trọng này.

Đề cao chất lượng phục vụ, tính đồng bộ

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Minh Hùng cho biết, bộ chỉ số PAR INDEX do Bộ Nội vụ triển khai từ năm 2012 đến nay đã khẳng định được tính bền vững, toàn diện và độ tin cậy cao. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều bộ, ngành xây dựng các công cụ đánh giá chuyên ngành theo chỉ đạo của Trung ương, đòi hỏi Bộ Nội vụ phải rà soát bộ tiêu chí PAR INDEX theo hướng đồng bộ, tích hợp và bảo đảm tính kết nối giữa các hệ thống. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Đề án PAR INDEX nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong vận hành bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; kịp thời thể chế hóa các chỉ đạo mới của Trung ương về CCHC, hướng tới khắc phục những bất cập trong quá trình triển khai.

Ông Phạm Minh Hùng phát biểu tại hội thảo.

Trình bày tại hội thảo, ông Phùng Doãn Hưng - chuyên viên chính Vụ CCHC cho biết, dự thảo sửa đổi, bổ sung đề án giữ nguyên khung cấu trúc, phương pháp và hệ thống tiêu chí đã phát huy hiệu quả; chỉ điều chỉnh, cập nhật những nội dung cần thiết, loại bỏ các chỉ tiêu không còn phù hợp và chọn lọc những tiêu chí cốt lõi từ các chỉ số chuyên ngành của từng bộ, ngành. Dự thảo tập trung đo lường kết quả sắp xếp bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý biên chế, phân cấp, phân quyền và khai thác dữ liệu KPI của cán bộ, công chức; bổ sung các chỉ số về phát triển chính quyền số, xã hội số và tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của địa phương. Đồng thời, dự thảo chú trọng dữ liệu kiểm chứng và phản hồi thực tế, như tỷ lệ hồ sơ phải bổ sung nhiều lần, chất lượng giải quyết dịch vụ công.

Đối với cấp tỉnh, bộ tiêu chí bổ sung nội dung đánh giá hoạt động đối thoại trực tiếp của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp; đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với thể chế, chính sách do địa phương ban hành; tiếp nhận toàn bộ các nội dung đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công. Trong lĩnh vực cải cách chế độ công vụ, dự thảo cập nhật tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ công chức, viên chức thông qua dữ liệu KPI của địa phương. Lĩnh vực cải cách tài chính công chú trọng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Lĩnh vực chuyển đổi số bổ sung các chỉ số phát triển xã hội số, chính quyền số, lược bỏ tiêu chí đánh giá hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính...

Chú trọng chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính

Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất việc sửa đổi, bổ sung đề án sẽ góp phần hoàn thiện bộ tiêu chí theo hướng sát thực tiễn hơn, phản ánh chính xác hơn chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, đồng thời chú trọng chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các đại biểu cũng góp ý về cấu trúc chỉ số; tỷ trọng điểm đánh giá; mức độ phù hợp của các tiêu chí, tiêu chí thành phần; việc sử dụng, chia sẻ dữ liệu trong đánh giá...

Quang cảnh hội thảo.

Ông Võ Chí Vương phân tích, đối với tiêu chí chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, dự thảo căn cứ vào việc trong năm có hay không có lãnh đạo cấp tỉnh, cấp sở, cấp xã bị xử lý kỷ luật là chưa phản ánh đầy đủ thực chất kỷ luật, kỷ cương của địa phương. Thực tế, có trường hợp cán bộ bị xử lý kỷ luật là kết quả của việc địa phương chủ động kiểm tra, phát hiện vi phạm và kiên quyết xử lý. Nếu trừ điểm căn cứ vào số trường hợp bị kỷ luật, những địa phương chủ động phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm có thể bị giảm điểm. Do đó, cần xem xét tính chất, mức độ vi phạm, trách nhiệm quản lý, kết quả kiểm tra, phát hiện, xử lý và khắc phục vi phạm của địa phương. Ông cũng đề nghị chuyển trọng tâm sang đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu hoặc lộ trình tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền giao, thay vì chủ yếu căn cứ vào việc tăng thêm số đơn vị tự chủ hoặc giảm chi ngân sách so với năm trước. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đánh giá cũng cần có khung hướng dẫn chung về phương pháp xác định và chứng minh hiệu quả...

Về tiêu chí thu ngân sách nhà nước, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, cho rằng, số thu ngân sách tuyệt đối chịu ảnh hưởng lớn bởi quy mô nền kinh tế, cơ cấu nguồn thu, điều kiện phát triển và những yếu tố đặc thù của từng địa phương. Vì vậy, chỉ số CCHC cần tập trung phản ánh chất lượng quản trị, hiệu quả điều hành và kết quả cải cách trong phạm vi mà địa phương có khả năng tác động.

Một số ý kiến đề nghị điều chỉnh cơ cấu điểm cho phù hợp hơn; tích hợp các chỉ số định lượng của các bộ, ngành khác... Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang cho biết, trong 9 tháng qua, phường tiếp nhận gần 16.000 hồ sơ thủ tục hành chính, nhưng thực tế đã tiếp dân, hướng dẫn hồ sơ tới 48.000 lượt, trung bình phải hướng dẫn 3 lần mới tiếp nhận được 1 hồ sơ; nhất là với các thủ tục về đất đai, đầu tư phức tạp, người dân khó nộp hồ sơ hoàn chỉnh từ lần đầu. Do đó, cần có tiêu chí ghi nhận thực tế này. Đồng thời, đề nghị bổ sung tiêu chí ghi nhận các tỉnh, thành phố có cơ chế, chính sách riêng để động viên, khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, nỗ lực thực thi công vụ.

Kết luận hội thảo, ông Phạm Minh Hùng khẳng định sẽ xem xét, tiếp thu các ý kiến đóng góp để bảo đảm bộ chỉ số CCHC mới vừa đánh giá chính xác, nghiêm khắc, vừa khuyến khích được sự chủ động, nỗ lực của bộ, ngành, địa phương; đồng thời tương thích với các bộ chỉ số định lượng do các bộ, ngành khác ban hành, bảo đảm thống nhất về tiêu chí và thời điểm đánh giá. Bộ Nội vụ dự kiến bổ sung một số tiêu chí mới nhằm cập nhật các chỉ đạo mới của Trung ương trên cơ sở có dữ liệu đo lường được và phương pháp đánh giá, chấm điểm khả thi. Trong quá trình hoàn thiện đề án, bộ sẽ từng bước loại bỏ các tiêu chí mang tính thủ tục, kế hoạch, chuyển mạnh sang đánh giá kết quả đầu ra và tác động thực tế. Sau khi lấy ý kiến chính thức của 5 bộ liên quan, đề án dự kiến được trình ban hành vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, đồng thời ban hành hướng dẫn chấm điểm chi tiết...

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, bộ tiêu chí đánh giá cấp bộ giữ nguyên 7 lĩnh vực, nhưng tăng từ 43 lên 44 tiêu chí và từ 95 lên 98 tiêu chí thành phần. Bộ tiêu chí đánh giá cấp tỉnh tiếp tục duy trì 8 lĩnh vực, nhưng tăng từ 38 lên 44 tiêu chí và từ 88 lên 97 tiêu chí thành phần.