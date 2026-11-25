Quốc hội Khóa XVI

Trình bày Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cho biết, từ ngày 1/7/2025, hệ thống Tòa án nhân dân được tổ chức theo mô hình ba cấp, kết thúc hoạt động của 3 Tòa án nhân dân cấp cao và 693 Tòa án nhân dân cấp huyện; thành lập 3 Tòa Phúc thẩm thuộc Tòa án nhân dân tối cao, 34 Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 355 Tòa án nhân dân khu vực.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy làm phát sinh một số chức danh lãnh đạo mới, đồng thời bổ sung nhiệm vụ, thẩm quyền cho một số chức danh hiện có. Vì vậy, Tòa án nhân dân tối cao đề xuất bổ sung, điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo Tòa Phúc thẩm, các phòng nghiệp vụ thuộc Tòa án cấp tỉnh và các chức danh lãnh đạo Tòa án nhân dân khu vực; đồng thời bãi bỏ quy định phụ cấp đối với các chức danh thuộc Tòa án cấp cao và cấp huyện đã kết thúc hoạt động.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đối với Tòa án nhân dân khu vực, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh, mỗi đơn vị được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ 2-4 Tòa án cấp huyện trước đây, có phạm vi thẩm quyền rộng hơn, số lượng vụ việc giải quyết tăng lên và được mở rộng thẩm quyền xét xử. Do đó, yêu cầu về năng lực, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo cũng cao hơn, cần có mức phụ cấp tương xứng.

Về thời gian hưởng phụ cấp, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị áp dụng từ ngày 1/1/2026; đồng thời cho phép truy lĩnh phần chênh lệch phụ cấp và truy nộp bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp được bổ nhiệm từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026 nhưng chưa được hưởng mức phụ cấp mới.

Trình bày Tờ trình của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng cho biết, từ ngày 1/7/2025, ngành Kiểm sát nhân dân cũng vận hành theo mô hình ba cấp, kết thúc hoạt động của 3 Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao và 693 Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện; thành lập 3 Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và 355 Viện Kiểm sát nhân dân khu vực.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề xuất bổ sung phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực; đồng thời bãi bỏ quy định phụ cấp đối với các chức danh thuộc Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao và cấp huyện đã kết thúc hoạt động. Thời gian hưởng phụ cấp được đề xuất từ ngày 1/1/2026, đồng thời cho phép truy lĩnh phần chênh lệch phụ cấp trong thời gian từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết, Ủy ban Công tác đại biểu và các cơ quan tham gia thẩm tra cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, nhằm kịp thời bổ sung mức phụ cấp chức vụ đối với các chức danh mới phát sinh sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Tòa án và ngành Kiểm sát.