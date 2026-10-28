Hoàn thiện chặt chẽ Nghị định về hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Chiều 28/10, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến; đại diện Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cơ quan chủ trì soạn thảo, việc xây dựng Nghị định nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về phát huy dân chủ, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Nghị định sẽ quy định chi tiết các điều, khoản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026; đồng thời khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 và Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Một trong những mục tiêu trọng tâm là tiếp tục đơn giản hóa trình tự, thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, qua đó bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Dự thảo bổ sung các quy định về phạm vi điều chỉnh và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; các biện pháp quản lý nhà nước; trình độ, hình thức và phương thức đào tạo tại các cơ sở đào tạo tôn giáo.

Trong quá trình xây dựng, các quy định được nghiên cứu, cân nhắc nhằm bảo đảm phù hợp với các chuẩn mực về quyền con người được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948 và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam là thành viên; đồng thời bảo đảm quyền con người, quyền công dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, cơ quan thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị định nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã thực hiện chặt chẽ quy trình xây dựng dự thảo Nghị định, tổ chức lấy ý kiến qua nhiều vòng. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu kỹ, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo tập trung rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định và hồ sơ liên quan, bảo đảm chặt chẽ, khả thi và hiệu quả khi triển khai thực hiện.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ dự thảo, phấn đấu trình Chính phủ trong tháng 11/2026 để lấy ý kiến các thành viên Chính phủ. Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm Nghị định được ban hành kịp thời, đúng tiến độ.