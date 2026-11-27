Tham dự và chủ trì Toạ đàm có Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam Đoàn Thái Sơn. Cùng tham dự có lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc NHNN; Đại diện NHNN khu vực; Đại diện Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, bà Nguyễn Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng (TCTD) cho biết, trong những năm qua công tác củng cố, chấn chỉnh và xử lý quỹ tín dụng nhân dân yếu kém luôn là một trong những nhiệm vụ được Ban Lãnh đạo NHNN đặc biệt quan tâm. Mặc dù quy mô hoạt động của từng QTDND không lớn so với các TCTD khác, song với đặc thù hoạt động gắn liền với địa bàn cơ sở, đời sống và sinh kế của người dân, những rủi ro phát sinh nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời có thể gây ra hệ lụy về kinh tế, tài chính, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, ổn định xã hội và niềm tin của người dân đối với hệ thống TCTD.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam Đoàn Thái Sơn chủ trì Toạ đàm

Thực tiễn cho thấy, xử lý QTDND yếu kém là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Mỗi QTDND yếu kém có một thực trạng, nguyên nhân, mức độ rủi ro và hoàn cảnh khác nhau. Quá trình xử lý thì không chỉ đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về pháp luật, nghiệp vụ ngân hàng, mà còn cần sự thận trọng, linh hoạt và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài hệ thống NHNN, đặc biệt là sự phối hợp của chính quyền địa phương.

Năm 2021, NHNN đã ban hành Cẩm nang xử lý QTDND yếu kém. Tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện, trong bối cảnh pháp lý, mô hình tổ chức bộ máy của NHNN cũng như thực tiễn hoạt động xử lý quỹ tín dụng nhân dân yếu kém đã có nhiều thay đổi. Đặc biệt là với việc ban hành Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025 và các văn bản pháp luật có liên quan, cùng với việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, phân định lại chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của các đơn vị trong hệ thống NHNN, việc rà soát, cập nhật và hoàn thiện cẩm nang là hết sức cần thiết.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng (TCTD) phát biểu tại Toạ đàm

“Đây không chỉ là yêu cầu cập nhật những quy định pháp luật mới, mà còn là cơ hội để chúng ta tổng hợp những kinh nghiệm, bài học từ thực tiễn trong những năm qua, khắc phục những hạn chế của cẩm nang hiện hành và nâng cao hiệu quả công tác xử lý quỹ tín dụng nhân dân yếu kém trong thời gian tới” ” bà Nguyễn Thị Thu Hương nhấn mạnh.

Trình bày dự thảo Cẩm nang xử lý QTDND yếu kém, bà Đậu Thị Mai Hương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát TCTD cho biết, Cẩm nang được xây dựng trên cơ sở kế thừa nội dung Cẩm nang năm 2021, cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, tiếp thu ý kiến của NHNN chi nhánh khu vực, các vụ, cục và đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn thanh tra, giám sát, xử lý QTDND yếu kém.

Với 1.175 QTDND đang hoạt động có tính chất đặc thù, việc xây dựng Cẩm nang là cần thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình xử lý. Cẩm nang không thay thế các quy định pháp luật mà đóng vai trò là tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ nhận diện rủi ro, phòng ngừa vi phạm và xử lý các tình huống phát sinh.

Bà Đậu Thị Mai Hương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát TCTD trình bày dự thảo Cẩm nang xử lý QTDND yếu kém

Dự thảo Cẩm nang hệ thống hóa 13 nhóm hành vi vi phạm chủ yếu, tương đồng với các nhóm hành vi quy định tại Nghị định 340/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo bà Đậu Thị Mai Hương nhấn mạnh, việc phát hiện và xử lý sớm các dấu hiệu yếu kém sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, hạn chế nguồn lực phải sử dụng. Do đó, NHNN chi nhánh khu vực cần tăng cường thanh tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả phối hợp với chính quyền địa phương, đồng thời chủ động đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách từ thực tiễn quản lý. Xử lý QTDND yếu kém là trách nhiệm của cả hệ thống, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nhằm bảo đảm quá trình triển khai thống nhất, hiệu quả và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Các đại biểu tham luận tại Toạ đàm

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất nhiều nội dung nhằm hoàn thiện Cẩm nang, trong đó chú trọng xây dựng bộ tiêu chí nhận diện sớm QTDND yếu kém, quy trình xử lý tình huống rút tiền hàng loạt, cơ chế hỗ trợ thanh khoản, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đoàn Thái Sơn ghi nhận NHNN chi nhánh khu vực đã triển khai quyết liệt đề án sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập các QTDND trùng địa bàn và xử lý QTDND yếu kém, đạt được những kết quả bước đầu. Trên cơ sở đó, các đơn vị cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả triển khai trong thời gian tới. Các vụ, cục thuộc NHNN sẽ tích cực hỗ trợ NHNN chi nhánh khu vực giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của NHNN Trung ương, đồng thời hướng dẫn xây dựng và triển khai các phương án xử lý.

Phó Thống đốc Thường trực chỉ đạo Cục Quản lý, giám sát TCTD tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp, kiến nghị của các đại biểu để hoàn thiện Cẩm nang, trình ban hành. Đồng thời, Cục An toàn hệ thống các TCTD và Vụ Pháp chế phối hợp nghiên cứu, cụ thể hóa những đề xuất phù hợp vào quá trình xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm khuôn khổ pháp lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Nhấn mạnh việc hoàn thiện Cẩm nang là một quá trình liên tục, Phó Thống đốc Thường trực chỉ đạo sau khi Cẩm nang được ban hành, NHNN chi nhánh khu vực cần nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện, đồng thời kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh để tiếp tục cập nhật, hoàn thiện. Đối với những nội dung không thể hướng dẫn chi tiết, Cẩm nang cần đưa ra các nguyên tắc, định hướng để NHNN chi nhánh khu vực chủ động, linh hoạt xử lý các tình huống thực tiễn theo thẩm quyền.

Toàn cảnh Toạ đàm

Đánh giá cao vai trò của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong công tác xử lý QTDND yếu kém, Phó Thống đốc Thường trực đề nghị hai đơn vị tiếp tục phát huy kinh nghiệm, kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ với các vụ, cục và NHNN chi nhánh khu vực trong quá trình hoàn thiện và triển khai Cẩm nang, đặc biệt khi xử lý các QTDND yếu kém cụ thể trên địa bàn.

Thay mặt Ban Lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn ghi nhận những nỗ lực của Cục Quản lý, giám sát TCTD với vai trò đơn vị đầu mối xây dựng Cẩm nang, cùng sự phối hợp tích cực của các vụ, cục, NHNN chi nhánh khu vực, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.