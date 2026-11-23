Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ 49 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiều 23/11, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo Đề án Phát triển y tế tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo Đề án Phát triển y tế tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình.

Việc xây dựng Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là cần thiết nhằm đánh giá toàn diện thực trạng giáo dục và đào tạo; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và định hướng cơ chế, chính sách phát triển giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Phạm vi dự thảo đề án bao quát giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Mục tiêu đề án đặt ra là tiếp tục hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; định hình hệ thống giáo dục đồng bộ, hiện đại, gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giữ vững trong nhóm đầu cả nước; phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn chặt với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho Khu kinh tế Vũng Áng, các khu công nghiệp, logistics, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Việc xây dựng Đề án phát triển y tế tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm đánh giá toàn diện thực trạng, xác định rõ điểm nghẽn, mục tiêu, chỉ tiêu, lĩnh vực ưu tiên, nhiệm vụ và giải pháp đột phá; đồng thời xác định lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Qua đó, tạo cơ sở huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển đồng bộ hệ thống y tế, dân số và trợ giúp xã hội, hướng tới xây dựng hệ thống y tế Hà Tĩnh hiện đại, chất lượng, hiệu quả và bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở và chất lượng khám chữa bệnh, lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng. Định hình hệ thống y tế đồng bộ, liên thông; xây dựng hệ thống cung ứng dịch vụ y tế liên tục, liên thông, an toàn, thuận lợi; chủ động phòng, chống dịch bệnh, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và thích ứng với già hóa dân số.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm một số nội dung tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ đồng tình với dự thảo các đề án; đồng thời phân tích, làm rõ thêm những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển giáo dục và y tế; góp ý về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp, nhất là yêu cầu bảo đảm nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã cho ý kiến cụ thể đối với các dự thảo đề án trình tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc ban hành 2 dự thảo đề án về phát triển giáo dục và y tế là cần thiết nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu, bổ sung, hoàn thiện các nội dung bảo đảm chất lượng, có tính khả thi. Trong đó, việc xác định mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển trong giai đoạn tới cần tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh trong giai đoạn 2026 – 2030 và các nghị quyết liên quan của Trung ương bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút, trọng dụng nhân tài, đội ngũ chuyên gia và nhân lực chất lượng cao; đồng thời xây dựng môi trường làm việc thuận lợi để phát huy năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ, viên chức. Quan tâm đổi mới công tác đào tạo nghề, tạo nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng và tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Đối với lĩnh vực y tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải có quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, quyết liệt và lộ trình cụ thể để củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở. Trong đó, cần ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút đội ngũ bác sĩ giỏi, chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu. Từng bước xây dựng hệ thống y tế đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm người dân được tiếp cận và thụ hưởng ngày càng tốt hơn các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.