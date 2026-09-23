Hoàn thiện các chính sách, quy định của pháp luật về đất đai

Sau Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ IV, Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc đến thăm, làm việc tại TP Quảng Ninh, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát.