Hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình

Để Bộ tiêu chí khi ban hành bảo đảm tính khách quan, thống nhất và khả thi, sáng 14-10, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ, ban, ngành và địa phương để lấy ý kiến góp ý, đề xuất hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, chủ trì Hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành Bộ tiêu chí; đồng thời trao đổi, đề xuất hoàn thiện các nội dung nhằm nâng cao tính khoa học, minh bạch và khả năng áp dụng trong thực tiễn.

Các đại biểu cho rằng trách nhiệm giải trình là yêu cầu quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước, gắn với trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc giải thích, làm rõ các quyết định, hành vi và quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt trách nhiệm giải trình chính là góp phần tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; đồng thời phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Do đó việc xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện, trách nhiệm giải trình được kỳ vọng tạo cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, đại biểu đề nghị các tiêu chí cần được quy định cụ thể, rõ ràng, có căn cứ kiểm chứng và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là phương pháp chấm điểm đối với các tiêu chí thành phần không phát sinh trong kỳ đánh giá, như giải trình bổ sung, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc giải trình, xử lý vi phạm và khắc phục hậu quả.

Đối với nhóm tiêu chí xử lý vi phạm trong thực hiện trách nhiệm giải trình, các ý kiến cũng đề nghị làm rõ cách đánh giá khi không phát sinh hành vi vi phạm; có phương pháp chấm điểm phù hợp, không đồng nhất việc không phát sinh vi phạm với việc không hoàn thành tiêu chí, qua đó khuyến khích các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trình, chủ động phòng ngừa sai phạm.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết: Bộ tiêu chí không chỉ là công cụ đo lường mức độ tuân thủ quy định mà cần hướng tới đánh giá thực chất chất lượng, hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình.

Việc hoàn thiện các tiêu chí và phương pháp đánh giá sẽ tạo điều kiện để các bộ, ngành, địa phương triển khai thống nhất, thuận lợi trong theo dõi, kiểm tra, giám sát, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, cơ quan thường trực soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện dự thảo Bộ tiêu chí, góp phần bảo đảm các quy định khi ban hành đáp ứng yêu cầu quản lý, phù hợp thực tiễn và nâng cao hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.