Hoàn thiện Báo cáo tiếp thu, giải trình 2 dự thảo luật về bất động sản và nhà ở

Bảo đảm tính thống nhất giữa các luật

Tại Thông báo, Phó Thủ tướng biểu dương Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan đã nỗ lực, trách nhiệm, khẩn trương xây dựng, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) trong thời gian rất ngắn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và tổng hợp các ý kiến xác đáng của các cơ quan của Quốc hội và các bộ, cơ quan tại cuộc họp; báo cáo giải trình làm rõ đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 11722/VPCP-CN, số 11723/VPCP-CN ngày 14 tháng 11 năm 2026 và các ý kiến Thành viên Chính phủ, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, các Kết luận của Bộ Chính trị; bảo đảm tính thống nhất giữa các luật (các quy định có tính chất chuyên ngành thì phải được quy định, sửa đổi tại các Luật tương ứng như: Luật thuế, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư...).

Tuyệt đối không để xảy ra trục lợi chính sách

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm về tiến độ, nội dung, chất lượng dự thảo Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 191/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 5 năm 2026; tuyệt đối không để xảy ra trục lợi chính sách theo tinh thần tại Quyết định số 178-QĐ/TW ngày 27 tháng 06 năm 2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật và Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bộ Xây dựng chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ và chỉnh lý dự thảo hai dự án Luật này, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, để kịp thời trình Quốc hội.

Phó Thủ tướng cũng đặt ra một số yêu cầu cụ thể. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 328/UBTVQH16-PLTP ngày 30 tháng 10 năm 2026 về việc rà soát các dự thảo bộ luật, luật, Nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 11246/VPCP-CN ngày 05 tháng 11 năm 2026, trường hợp có nội dung cần xin ý kiến Chính phủ, Bộ Xây dựng hoàn thiện hồ sơ để xin ý kiến Thành viên Chính phủ theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ.

Đối với Luật Kinh doanh bất động sản, Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo rõ các nội dung Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 11723/VPCP-CN ngày 14 tháng 11 năm 2026 và các ý kiến của Thành viên Chính phủ, trong đó lưu ý các nội dung sau: (i) Chuyển nhượng dự án; (ii) Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; (iii) Quỹ đất thanh toán cho dự án BT; (iv) Chuyển nhượng họp đồng; (v) Khoản 5% giá trị thanh toán còn lại của người mua.

Đối với Luật Nhà ở, Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo rõ các nội dung Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 11722/VPCP-CN ngày 14 tháng 11 năm 2026 và các ý kiến của Thành viên Chính phủ, trong đó lưu ý các nội dung sau: (i) Sở hữu nhà ở của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; (ii) Việc lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về khu vực người nước ngoài được sở hữu nhà ở; (iii) Nghĩa vụ nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại; (iv) Bán lại nhà ở xã hội sau 05 năm; (v) Ưu đãi nhà ở cho thuê không bằng vốn Nhà nước; (vi) Tỷ lệ sở hữu căn hộ của người nước ngoài (30%); (vii) Nhà ở tái định cư; (viii) Quy định về công chứng.

Không để phát sinh khó khăn, vướng mắc sau khi các dự án Luật được Quốc hội thông qua

Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, cơ quan liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương rà soát các luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và các luật khác có liên quan; đối chiếu ba dự thảo Luật, làm rõ các điều khoản đã thống nhất, chưa thống nhất và phương án xử lý, trong đó Luật Đất đai đến nay cơ bản đã thống nhất, là cơ sở để rà soát hai dự án luật còn lại; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo, không để phát sinh khó khăn, vướng mắc sau khi các dự án Luật được Quốc hội thông qua.

Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công an, Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ gửi ý kiến chính thức bằng văn bản đến Bộ Xây dựng về những nội dung liên quan đến hai dự án luật, chịu trách nhiệm về nội dung quy định tại hai dự án luật thuộc chức năng quản lý bộ, cơ quan.