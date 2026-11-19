Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách dự án Luật An ninh hàng không. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cùng đại diện các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến đối với những nhóm chính sách trọng tâm của dự án Luật.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến đối với những nhóm chính sách trọng tâm của dự án Luật, hướng tới hoàn thiện hồ sơ chính sách, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp thực tiễn hoạt động hàng không.

Yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn bảo đảm an ninh hàng không

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, những năm gần đây, ngành hàng không dân dụng Việt Nam có bước phát triển mạnh, mạng lưới đường bay trong nước và quốc tế liên tục được mở rộng. Tuy nhiên, sự gia tăng về quy mô và hoạt động hàng không cũng kéo theo những nguy cơ, thách thức mới đối với công tác bảo đảm an ninh.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Qua thực tiễn thi hành pháp luật, một số bất cập đã bộc lộ, nhất là trong phân định trách nhiệm quản lý, cơ chế phối hợp xử lý các vụ việc và việc áp dụng những biện pháp bảo đảm an ninh hàng không. Những hạn chế này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý chuyên ngành, đáp ứng tốt hơn tình hình thực tế.

Đáng chú ý, từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh hàng không trên phạm vi toàn quốc. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không thuộc Bộ Công an đã được tổ chức tại 100% cảng hàng không, từng bước chuẩn hóa về đào tạo, nghiệp vụ, trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác.

Theo Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, việc xây dựng Luật An ninh hàng không là cần thiết nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia; đồng thời tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho hoạt động quản lý và bảo đảm an ninh hàng không.

Bốn nhóm chính sách trọng tâm của dự án Luật

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, rà soát chủ trương của Đảng, pháp luật trong nước và các điều ước quốc tế có liên quan, cơ quan soạn thảo dự kiến xây dựng dự án Luật với 4 nhóm chính sách lớn.

Cụ thể, nhóm chính sách thứ nhất tập trung hoàn thiện khung pháp lý về quản lý nhà nước chuyên ngành an ninh hàng không, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nhóm chính sách thứ hai hướng tới xây dựng cơ chế, hoạt động bảo đảm an ninh hàng không; tăng cường khả năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý các hành vi đe dọa an ninh hàng không.

Nhóm chính sách thứ ba đề cập việc kiểm soát chất lượng, tạo thuận lợi hàng không và quản lý rủi ro an ninh hàng không, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế.

Nhóm chính sách thứ tư tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách về nguồn lực phục vụ công tác bảo đảm an ninh hàng không, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành Luật An ninh hàng không, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung từng nhóm chính sách. Một trong những yêu cầu được đặt ra là phải rà soát kỹ các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm sự thống nhất giữa dự án Luật với các luật chuyên ngành và những cam kết quốc tế có liên quan.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá 4 nhóm chính sách dự kiến đã cơ bản bao quát những vấn đề lớn, cấp thiết đặt ra từ thực tiễn. Đây sẽ là nền tảng pháp lý quan trọng cho công tác quản lý nhà nước, tổ chức hoạt động bảo đảm an ninh, kiểm soát chất lượng và quản lý rủi ro an ninh hàng không.

Thứ trưởng giao Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cùng các đơn vị liên quan tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến tại hội nghị; rà soát toàn diện hồ sơ chính sách, lựa chọn những nội dung thực sự cần thiết, có cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc.

Các bộ, ngành và cơ quan liên quan được đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý, góp phần hoàn thiện hồ sơ chính sách, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Bộ Tư pháp thẩm định.