Ngày 19.11, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện, quy tập được thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 1 bộ có di vật; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (triển khai từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay) lên 1.047 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 379 bộ có di vật kèm theo.