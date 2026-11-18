Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp

Tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao thuốc lá

Trình bày Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý nhóm 3 dự thảo luật, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật đã bãi bỏ các điều kiện kinh doanh liên quan đến bảo vệ trẻ em, người khuyết tật và các nội dung thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, hoàn thiện quy định về quản lý thuốc, thiết bị y tế theo vòng đời, triển khai chuỗi cung ứng, quản lý giá, bảo đảm minh bạch, góp phần giảm giá trang thiết bị y tế và thuốc cung ứng cho người dân.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ cũng bổ sung vào dự thảo các quy định về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; phòng ngừa hành vi lợi dụng người khuyết tật; các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp dược, chính sách đầu tư...

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, quy định về giải thích khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng được hoàn thiện, bảo đảm phù hợp với thực tiễn. Dự thảo luật cũng chỉnh lý các hành vi bị nghiêm cấm đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác; các thiết bị điện tử, bộ phận, nguyên liệu thuốc lá dùng cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng…

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý nhóm 3 dự thảo luật

Về tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá, Chính phủ nhận thấy đây là yêu cầu rất cần thiết, đồng thời xác định đây là một trong những hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận trong quá trình thực hiện Luật hiện hành. Do đó, cần có quy định cụ thể ngay sau khi luật được ban hành. Chính phủ đã chỉnh lý khoản 7 Điều 15 tại khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật theo hướng: “Chính phủ quy định lộ trình mức tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe phù hợp với từng thời kỳ”.

“Tại dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật đã có quy định tăng diện tích cảnh báo sức khỏe lên mức cao hơn để bảo đảm tính cảnh báo và nâng cao nhận thức của người dân liên quan đến phòng, chống tác hại thuốc lá”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định.

Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội và các đại biểu Quốc hội, quy định hiện hành về điều kiện kinh doanh thuốc lá, giấy phép mua bán thuốc lá và giấy phép bán thuốc lá được giữ nguyên nhằm kiểm soát mạng lưới, số lượng, đồng thời hạn chế khả năng tiếp cận thuốc lá của người dân.

Đối với dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra tiếp thu đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ và hội trường.

Bảo đảm tính khả thi, minh bạch trong tổ chức thực hiện

Trình bày Báo cáo ý kiến về việc Chính phủ tiếp thu, giải trình và chỉnh lý 3 dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản thống nhất với nội dung tiếp thu, chỉnh lý trong các dự thảo luật. Các dự thảo luật đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua sau khi tiếp thu, giải trình, chỉnh lý đầy đủ các vấn đề lớn được nêu tại báo cáo của Thường trực Ủy ban và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo ý kiến về việc Chính phủ tiếp thu, giải trình và chỉnh lý 3 dự thảo luật

Về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý một số nội dung liên quan đến Luật Trẻ em. Theo đó, bổ sung quy định Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị Tòa án quyết định việc chăm sóc thay thế trẻ em trong trường hợp trẻ em bị cha mẹ xâm hại; giữ quy định về trách nhiệm của Bộ Y tế trong bảo đảm thực hiện quyền trẻ em được Chính phủ giao hoặc ủy quyền tại khoản 1 Điều 82. Đồng thời, cân nhắc kỹ việc sửa đổi quy định về Quỹ Bảo trợ trẻ em; tiến hành tổng kết, đánh giá kỹ lưỡng để bảo đảm thực hiện đúng chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với dự thảo luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ rà soát kỹ toàn bộ các quy định chuyển tiếp, bảo đảm tính khả thi, xử lý đầy đủ các trường hợp liên quan đến quản lý, cấp phép mua bán, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá và các trường hợp khác.

Khi luật có hiệu lực, cần bảo đảm không buông lỏng quản lý sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, không tạo khoảng trống pháp lý hoặc phát sinh vướng mắc, bất cập ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực khác và công tác tổ chức thực hiện. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm bảo đảm tính thống nhất, không chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Chính phủ và các cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ trì thẩm tra trong nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội tại tổ, hội trường và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp trước. Đồng thời, cơ bản nhất trí với nhiều nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Chính phủ đối với 3 dự thảo luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận nội dung thảo luận

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục phối hợp với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội và các cơ quan liên quan rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến tại phiên họp, ý kiến của cơ quan chủ trì thẩm tra và các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện từng điều khoản, bảo đảm tính khả thi, minh bạch, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở kết quả phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thống nhất trình Quốc hội xem xét sau khi các dự thảo luật được tiếp thu, chỉnh lý theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật cả về chính sách và kỹ thuật lập pháp, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Quốc hội xem xét, quyết định.