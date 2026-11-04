Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập TC-26

Các đơn vị hỏa lực hiệp đồng thực hành tiêu diệt mục tiêu.

Với đề mục “Sư đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không”, cuộc diễn tập (từ ngày 28/10-4/11), đã được Sư đoàn 3 chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập và bảo đảm phục vụ diễn tập.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hoàn thành các nội dung theo kế hoạch.

Các đơn vị bộ binh và xe tăng cơ động vượt sông trong diễn tập.

Cơ quan và đơn vị thực hiện đúng trình tự, nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân, trú quân, chuẩn bị và thực hành chiến đấu. Năng lực tham mưu của cơ quan, khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành của người chỉ huy các cấp được thể hiện rõ; việc vận dụng nguyên tắc lý luận quân sự vào thực tiễn, xử trí tình huống và tổ chức sử dụng lực lượng bảo đảm sát yêu cầu nhiệm vụ.

Đơn vị pháo phòng không nổ súng tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập.

Điểm nổi bật của cuộc diễn tập là công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Sư đoàn 3 với các đơn vị quân, binh chủng của Bộ và Quân khu được triển khai chặt chẽ, thống nhất.

Tham gia diễn tập, các lữ đoàn: 210, 382, 409, 575, 601 (Quân khu 1) và Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân) chủ động quán triệt nhiệm vụ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phân công, duy trì thông tin liên lạc thông suốt, thực hiện đúng nội dung và thời gian hiệp đồng.

Các đơn vị bộ binh hiệp đồng nổ súng tiêu diệt mục tiêu.

Trong nội dung thực binh bắn đạn thật, Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3) tổ chức chỉ huy, điều hành các bộ phận thực hành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Sự phối hợp giữa lực lượng bộ binh với các đơn vị hỏa lực được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm đúng nội dung hiệp đồng.

Kết quả, 100% mục tiêu bị tiêu diệt, cuộc thực binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1, phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia diễn tập.

Kết thúc nội dung thực binh bắn đạn thật, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 gặp gỡ, động viên, biểu dương cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia diễn tập.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận tinh thần trách nhiệm, ý chí khắc phục khó khăn và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm, tổ chức thu hồi đạn, kiểm tra vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ động lực lượng về đơn vị chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các đại biểu tặng quà, động viên, chúc mừng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Thành công của cuộc diễn tập là cơ sở để Sư đoàn 3 và các đơn vị tham gia đánh giá thực chất năng lực tổ chức chỉ huy, trình độ huấn luyện và khả năng phối hợp, hiệp đồng quân, binh chủng; qua đó tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương pháp huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.