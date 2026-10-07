Hoàn thành xóa 127 nhà tạm cho con đẻ người nhiễm chất độc hóa học trước ngày 22/12/2026

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, toàn thành phố có 127 hộ được hỗ trợ, gồm 76 nhà xây mới và 51 nhà sửa chữa. Đến nay đã hoàn thành 93 nhà, đạt 73,23%; còn 34 nhà đang thi công. Một số địa phương đã hoàn thành toàn bộ số nhà được giao như: Đông Giang, Hiệp Đức, Quế Sơn.

Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương chưa đồng đều; một số hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, khả năng đối ứng hạn chế. Việc huy động nhân công, vật liệu và nguồn lực hỗ trợ tại một số địa bàn còn gặp khó khăn; thời tiết cuối năm có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, các địa phương, lực lượng vũ trang, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, cá nhân huy động thêm ngày công, vật liệu, kinh phí để giúp các gia đình triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các địa phương còn công trình chưa hoàn thành trực tiếp chỉ đạo, theo dõi đến từng hộ, từng công trình; xác định rõ phần việc còn lại và thời gian hoàn thành, chủ động giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về tiến độ được giao. Đồng thời, công trình phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu chỉ đạo. Ảnh: T.CÔNG

Các sở, ban, ngành chủ động phối hợp, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn theo chức năng, nhiệm vụ; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc; cập nhật tiến độ 34 công trình đang xây dựng và kịp thời báo cáo các vấn đề nảy sinh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện, bảo đảm hoàn thành toàn bộ 127 nhà thuộc chương trình trước ngày 22/12/2026.

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tại hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố công bố Quyết định số 4306/QĐ-UBND ngày 22/9/2026 của Chủ tịch UBND thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi làm Trưởng ban; Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm Phó Trưởng ban thường trực. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố là cơ quan thường trực.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND thành phố chỉ đạo, phối hợp triển khai chương trình; kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện. Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.