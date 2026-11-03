Hoàn thành xóa 100% thôn, bản 'lõm sóng' trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà động viên lãnh đạo, công nhân viên các nhà mạng Viettel Lai Châu, VNPT Lai Châu.

Vượt qua những trở ngại về địa hình và điều kiện thi công, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và nhân viên kỹ thuật của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực đưa thiết bị đến các khu dân cư xa xôi, từng bước hoàn thiện hạ tầng kết nối. Trong thời gian chưa đầy 2 tháng, Viettel Lai Châu đã tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức triển khai lắp đặt và phát sóng thêm 38 trạm viễn thông, phủ sóng 44 điểm lõm trên địa bàn tỉnh. Đối với VNPT Lai Châu hoàn thành xây dựng mới 29 cơ sở hạ tầng trạm di động thôn, bản chưa có sóng hoặc sóng kém, với 4 thôn, bản, 4 điểm trường và hoàn thành phát sóng mới 86 trạm 4G và 51 trạm 5G. MobiFone Lai Châu tổ chức triển khai lắp đặt và phát sóng được 5 trạm tại 5 bản lõm sóng.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, hạ tầng viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp và mở rộng. Đến 31/10/2026, toàn tỉnh có 616/616 thôn, bản được phủ sóng băng rộng di động; 38/38 xã, phường được kết nối Internet cáp quang đến trung tâm xã vùng phủ sóng băng rộng di động (so với tháng 10 năm 2025 xóa được 33 bản). Với kết quả đạt được trước thời hạn góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông, Internet của người dân, tạo nền tảng phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê của các doanh nghiệp viễn thông, với 2.278 trạm phát sóng thông tin di động, phạm vi phủ sóng hiện nay đạt gần 99% dân số toàn tỉnh.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, việc hoàn thành xóa bản lõm sóng viễn thông là kết quả quan trọng, nhưng nhiệm vụ phát triển hạ tầng số vẫn cần được tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả và bền vững. Đồng chí đề nghị, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp viễn thông tiếp tục triển khai, theo dõi, đánh giá chất lượng vùng phủ sóng trên địa bàn tỉnh, kịp thời khắc phục tình trạng sóng yếu, mất sóng; thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, Internet băng rộng, mở rộng vùng phủ sóng 4G, 5G; ưu tiên các địa bàn khó khăn và các khu vực có nhu cầu thiết yếu, góp phần bảo đảm hạ tầng số phát triển đồng bộ, rộng khắp, bền vững. Bên cạnh đó, phát huy nguồn lực, thế mạnh về công nghệ, hạ tầng và nhân lực, gắn phát triển hạ tầng số với triển khai các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ số phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý, điều hành của chính quyền.

Đại biểu dự hội nghị.

Đối với các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp, duy trì và nâng cao chất lượng mạng lưới; bảo đảm hiệu quả khai thác hạ tầng đã đầu tư, mở rộng kết nối Internet băng rộng cố định, thực hiện tốt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030.

Ghi nhận và chúc mừng hoàn thành xóa 100% thôn, bản “lõm sóng” trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã tặng quà động viên lãnh đạo, công nhân viên các nhà mạng Viettel Lai Châu, VNPT Lai Châu.