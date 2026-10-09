Hoàn thành việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư trước ngày 20/11

Toàn cảnh hội nghị.

Theo tổng hợp của Sở Tài chính, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư phải xử lý sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy trên địa bàn tỉnh là 1.335 cơ sở. Tính đến ngày 8/10/2026, toàn bộ cơ sở nhà, đất dôi dư này đã có quyết định phê duyệt phương án xử lý của cấp có thẩm quyền.

Trong đó, số cơ sở nhà, đất đã hoàn thành xứ lý, đưa vào khai thác sử dụng là 802 cơ sở (đạt 60%), tăng 265 cơ sở so với số liệu báo cáo ngày 29/9/2026.

Số cơ sở nhà, đất đã có phương án xử lý nhưng chưa hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng là 533 cơ sở.

Đại diện Sở Tài chính báo cáo tại hội nghị.

Kết quả thực hiện phương án xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư được phân loại theo 4 nhóm. Nhóm cơ sở nhà, đất dôi dư thực hiện chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công sang mục đích công cộng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã là 571 cơ sở, hiện đã xử lý xong 570 cơ sở.

Nhóm cơ sở nhà, đất dôi dư thực hiện điều chuyển, điều chuyển kết hợp chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công để bố trí cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, quốc phòng - an ninh, thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh là 298 cơ sở. Đến nay, đã xử lý xong 181 cơ sở, đang thực hiện 117 cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nhóm cơ sở nhà, đất dôi dư giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà để quản lý và khai thác theo hình thức cho thuê là 432 cơ sở. Trong đó, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất 23 cơ sở, giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công của xã, phường khai thác theo hình thức cho thuê thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã 409 cơ sở.

Nhóm cơ sở nhà, đất dôi dư đề xuất giao đất, cho thuê đất theo pháp luật đất đai là 34 cơ sở. Đến nay, tất cả đã xử lý xong theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng yêu cầu hai đoàn công tác, các sở, ngành của tỉnh trực tiếp làm việc với các xã, phường để kiểm tra tình hình thực tế, đôn đốc tiến độ thực hiện sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, định kỳ báo cáo vào thứ 6 hàng tuần.

Trong đó, tập trung kiểm tra hiện trạng kết quả việc thực hiện chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công, bảo đảm theo phương án được phê duyệt.

Đối với 6 cơ sở nhà, đất chưa có quyết định giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp xã, cần kiểm tra, đánh giá, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với 312 cơ sở đã giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp xã nhưng chưa phê duyệt phương án khai thác cho thuê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng yêu cầu kiểm tra tiến độ thực hiện, xác định khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân đối với từng cơ sở nhà, đất để kịp thời tháo gỡ, hướng dẫn giải quyết.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã phê duyệt phương án khai thác, cho thuê nhưng chưa ký được hợp đồng phải kiểm tra, hướng dẫn các quy định của pháp luật về xác định giá, phê duyệt giá, trình tự, thủ tục cho thuê, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh lãng phí.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành việc sắp xếp, xử lý, đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào quản lý, sử dụng, khai thác trước ngày 20/11/2026.