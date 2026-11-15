Hoàn thành tuyến đường tránh cầu Bái Sim trước ngày 16/11

Thi công tuyến đường tránh cầu Bái Sim, thuộc tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành.

Trước đó, do mưa lớn từ đêm 8, ngày 9/11 đã làm sụt lún mặt đường dẫn lên cầu Bái Sim và xô lệch cầu thuộc Km24+987 trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, địa bàn xã Thanh Kỳ, khiến giao thông tại đây bị gián đoạn.

Để khắc phục tình trạng trên, sớm khôi phục hạ tầng giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3882/QĐ-UBND “Công bố tình huống khẩn cấp và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại cầu Km24+987 trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, địa bàn xã Thanh Kỳ”.

Nhằm đảm bảo giao thông cho người và phương tiện lưu thông trong thời gian thi công cầu, trước mắt, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền xã Thanh Kỳ tiến hành giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường tránh bên trái tuyến về phía thượng lưu cầu.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ cho biết: “Chính quyền xã đã phối hợp với Sở Xây dựng và Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ 472 tuyên truyền đến các hộ dân có diện tích đất sản xuất nằm trong phạm vi ảnh hưởng thi công tuyến tránh đồng thuận, ủng hộ chủ trương làm đường tạm, hiến đất bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công”.

VIDEO: Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa.

Đến 15 giờ ngày 14/11, đơn vị thi công đã có mặt bằng đưa máy móc vào triển khai thi công.

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông công chính Nông Cống cho biết: "Theo Quyết định số 3882/QĐ-UBND của UBND tỉnh, tuyến tránh có chiều dài khoảng 130m, nền đường rộng 5,0m, mặt đường cấp phối đá dăm và bố trí các cống tròn tạm qua suối. Do tính chất cấp thiết của công trình, nên ngay sau khi đã có mặt bằng, công ty đã tập trung máy móc, vật tư, thiết bị triển khai thi công 24/24h nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sớm nhất”.

VIDEO: Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông công chính Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Sở Xây dựng Thanh Hóa yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương làm đường tạm, phấn đấu xong trước ngày 16/11.

Đồng thời, giao Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng Thanh Hóa tập trung thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, sớm triển khai thi công khắc phục kiên cố công trình cầu Bái Sim, khôi phục kết cấu hạ tầng giao thông bị hư hỏng do mưa lũ gây ra.