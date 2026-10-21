Hoàn thành tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục. Ảnh: TT

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Giảng Võ; là dịp để thành kính tưởng nhớ, tri ân công đức của Đức Thánh Linh Lang Đại Vương, các bậc tiền nhân, các anh hùng, liệt sĩ đã có công lao to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đồng thời, đánh dấu một bước quan trọng trong công tác bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn phường.

Theo Ngọc phả được dẫn trong tài liệu của di tích, Đức Thánh Linh Lang Đại Vương là Hoàng tử Hoàng Lang, con Vua Lý Thánh Tông và Vương phi Hạo Nương. Ngài đã có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược vào cuối thế kỷ XI.

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương. Ảnh: TT

Sau chiến thắng, nhà Vua mở yến tiệc khao thưởng các tướng sĩ, công thần. Từ đó, ngày 12 tháng 9 âm lịch hằng năm trở thành ngày hội truyền thống Đại Yến, là dịp để nhân dân tưởng nhớ công lao của Đức Thánh, tri ân các tướng sĩ và các anh hùng đã có công bảo vệ non sông đất nước.

Trải qua 950 năm với biết bao biến thiên của lịch sử, truyền thống Đại Yến vẫn được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Điều đó không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với tiền nhân mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của di sản văn hóa trong đời sống cộng đồng.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ. Ảnh: TT

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Voi Phục được UBND quận Ba Đình (cũ) phê duyệt với nhiều hạng mục quan trọng, gồm tu bổ cổng chính, nghi môn ngoại, nghi môn nội, đền chính, Nhà Mẫu; các công trình phụ trợ như nhà Tả vu, Hữu vu, nhà Quản tượng, đài tưởng niệm liệt sĩ, các miếu, am hóa vàng, nhà vệ sinh; đồng thời nâng cấp tường rào, sân đường, cây xanh, thảm cỏ, hệ thống tưới cây tự động và bổ sung hệ thống phòng cháy, chữa cháy đồng bộ.

Công trình chính thức khởi công ngày 25-7-2024 đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư hơn 57 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, mặc dù còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, song với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn, Ban Quản lý di tích, các cụ cao niên, nhân dân địa phương cùng sự nỗ lực của các đơn vị tư vấn, nhà thầu, đến nay công trình đã hoàn thành, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ mỹ thuật và các quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Lê Thị Thu Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TT

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Lê Thị Thu Hà khẳng định, việc khánh thành công trình không chỉ đơn thuần là hoàn thành một dự án đầu tư xây dựng. Đây là kết quả của sự quan tâm, trách nhiệm và quyết tâm của các cấp lãnh đạo; là kết tinh của trí tuệ, công sức của các cơ quan chuyên môn, các đơn vị tư vấn, nhà thầu, nghệ nhân, kỹ sư, công nhân; đặc biệt là sự đồng thuận, đồng hành và đóng góp của nhân dân.

“Đền Voi Phục với diện mạo được tu bổ, tôn tạo khang trang nhưng vẫn gìn giữ được những giá trị vốn có sẽ tiếp tục là nơi hội tụ lòng thành kính của nhân dân; là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; là điểm đến văn hóa - lịch sử có ý nghĩa của Thủ đô Hà Nội, để thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ: Có lịch sử hào hùng mới có hiện tại hôm nay; có trách nhiệm gìn giữ hôm nay mới có di sản trường tồn cho mai sau”, Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ nhấn mạnh.