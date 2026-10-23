Hoàn thành Trạm cân tải trọng phía Bắc cầu Thăng Long ngày 31/10

Vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã có những phản ánh về tình hình ùn tắc tại khu vực đầu cầu phía Bắc cầu Thăng Long trong quá trình thi công Trạm cân tải trọng xe.

Phương tiện di chuyển qua khu vực thi công Trạm cân tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, bố trí người phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại.

Qua theo dõi, tình hình giao thông khu vực đầu cầu phía Bắc cầu Thăng Long hiện tại đã cải thiện hơn so với thời điểm trước đây.

Ùn ứ chủ yếu xuất hiện vào giờ cao điểm, các phương tiện di chuyển chậm và ổn định theo hướng dẫn của các lực lượng phân luồng.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành công trình và thông xe ngày 31/10. Thời gian tới, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục theo dõi khu vực cầu Thăng Long để có giải pháp tổ chức lại giao thông phù hợp với hiện trạng, giúp cải thiện giao thông.

Việc triển khai thi công Trạm cân tại khu vực đầu cầu phía Bắc cầu Thăng Long được thực hiện từ ngày 17/9/2026.

Sở Xây dựng Hà Nội đã có nhiều Thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông để điều tiết phân luồng phương tiện qua khu vực thi công.

Nhà thầu thi công đã bố trí các chốt trực phân luồng giao thông tại khu vực thi công và trực phân luồng từ xa.