Dự và chỉ đạo diễn tập có Thiếu tướng Nguyễn Thế Hải - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, Phái viên của Bộ Quốc phòng theo dõi các đơn vị của Quân khu 2; Đại tá Lương Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 2, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh theo dõi diễn tập thực binh.

Cuộc diễn tập có đề mục “Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ hiệp đồng với lực lượng phòng không K12 và các đơn vị chiến đấu vòm phòng không bền vững”.

Tình huống giả định, địch huy động hàng trăm chiếc máy bay chiến đấu các loại, cùng UAV, tên lửa hành trình đánh phá các trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh, sở chỉ huy các cấp, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, các trận địa phòng không, các trọng điểm giao thông, các nhà máy, xí nghiệp.

Thực binh bắn chiến đấu Diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến, chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, lực lượng phòng không tỉnh đã phối hợp hiệp đồng cùng lực lượng phòng không của cấp trên, đánh địch bảo vệ các mục tiêu được giao theo kế hoạch tác chiến vòm phòng không bền vững.

Diễn tập lực lượng dân quân tự vệ hiệp đồng tác chiến đánh địch bảo vệ các mục tiêu.

Trong quá trình diễn tập thực binh, các lực lượng đã hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm khả năng phát hiện sớm, phản ứng nhanh, xử trí kịp thời, đánh chặn hiệu quả các tình huống trên không, góp phần bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu.

Kết quả diễn tập là cơ sở để các cơ quan, đơn vị đánh giá thực chất năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện phương án và nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 Nguyễn Thế Hải khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lương Thanh Hải khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Thông qua diễn tập, các lực lượng tiếp tục nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng và xử trí các tình huống phòng không, góp phần xây dựng Vòm phòng không bền vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.