Hoàn thành tích hợp 100% dữ liệu các bộ, ngành vào năm 2030

Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành Kho dữ liệu pháp luật tập trung, tích hợp 100% dữ liệu từ các bộ, ngành vào năm 2030. Ảnh minh hoạ.

Ngày 8/10/2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1949/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật”.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là xây dựng Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật trở thành hạ tầng dữ liệu pháp luật quốc gia, phục vụ tích hợp, chuẩn hóa, liên kết, phân tích và cung cấp dịch vụ dữ liệu pháp luật dùng chung, bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Đề án phấn đấu đến năm 2027 rà soát, tái cấu trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, bảo đảm 100% dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật được biểu diễn theo tiêu chuẩn hỗ trợ máy đọc; số hóa 100% hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với các văn bản được ban hành từ ngày 30/4/2025.

Giai đoạn 2028-2030, hoàn thành triển khai Kho dữ liệu pháp luật tập trung, bảo đảm tích hợp 100% các nguồn dữ liệu thành phần về pháp luật từ các bộ, cơ quan, địa phương; hình thành Đồ thị tri thức pháp luật quốc gia, hỗ trợ nhu cầu tìm kiếm, phân tích, khai thác thông minh và ứng dụng công nghệ số phục vụ công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

Đồng thời, phát triển các nền tảng, công cụ phục vụ tra cứu, khai thác, phân tích và sử dụng dữ liệu pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức tiếp cận, sử dụng thông tin pháp luật.

Đề án xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về dữ liệu pháp luật; phát triển hạ tầng, nền tảng công nghệ và quản trị, vận hành Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật; số hóa, tạo lập, tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật.

Cùng với đó là phát triển nguồn nhân lực có năng lực, kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, quản trị và khai thác dữ liệu pháp luật; khai thác dữ liệu pháp luật thúc đẩy đổi mới, sáng tạo dịch vụ số; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu; kiểm soát rủi ro, ngăn chặn nguy cơ bị điều hướng, tác động chính sách; hợp tác quốc tế.

Về phát triển hạ tầng, Đề án đặt ra nhiệm vụ xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và nền tảng công nghệ cho Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật.

Cụ thể, hạ tầng Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật được đặt tại Trung tâm dữ liệu quốc gia, ứng dụng các công nghệ hiện đại, bảo đảm lưu trữ, xử lý, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu pháp luật trên phạm vi toàn quốc; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ pháp lý số.