Hoàn thành thủ tục pháp lý cho Cụm công nghiệp Đồi 30 trước ngày 15-12

Báo SGGP số ra ngày 24-10 có bài viết “Doanh nghiệp mắc kẹt ở cụm công nghiệp”, phản ánh nhiều nhà đầu tư thứ cấp tại Cụm công nghiệp (CCN) Đồi 30 (xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) không thể hoạt động do chủ đầu tư hạ tầng là Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Phú Ninh chậm xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Sau khi báo đăng, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã có chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Cụ thể, ngày 11-11, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã có buổi làm việc trực tiếp với chủ đầu tư hạ tầng CCN Đồi 30, các nhà đầu tư thứ cấp và chính quyền xã Chiên Đàn để giải quyết các vướng mắc tồn đọng từ năm 2017 đến nay.

CCN Đồi 30 có quy hoạch chi tiết 34ha, quy mô thành lập 30,47ha và đã thu hút 6 nhà đầu tư thứ cấp. Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ kéo dài do diện tích bàn giao đợt 1 mới đạt 15,64ha; Trạm xử lý nước thải tập trung chưa thể triển khai do vướng mặt bằng (chưa bồi thường giải tỏa vì thiếu quỹ đất tái định cư).

Đại diện Công ty TNHH Visual Comfort Việt Nam chia sẻ, công ty đã hoàn thành đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cục bộ và cam kết không xả thải ra môi trường.

Doanh nghiệp rất mong các sở, ngành tạo điều kiện cấp phép môi trường và chứng nhận đầu tư để nhà máy sớm đi vào hoạt động ổn định, yên tâm để ký kết các đơn hàng xuất khẩu cho năm 2027, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Tại buổi làm việc, nút thắt mặt bằng đã được tháo gỡ khi chính quyền địa phương xác nhận đã chuẩn bị hoàn tất 26 lô đất tái định cư cho 20 hộ dân bị ảnh hưởng. Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư và địa phương ký hợp đồng phối hợp bồi thường giải phóng mặt bằng ngay trong ngày 16-11 tới để giải tỏa dứt điểm 5,3ha diện tích còn lại, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Về mặt pháp lý, lãnh đạo TP Đà Nẵng thống nhất điều chỉnh Quyết định thành lập CCN Đồi 30, nâng diện tích lên 34ha cho đồng bộ với Quy hoạch chi tiết 1/500; đồng thời giao các đơn vị hoàn thiện thủ tục giao 8,6ha đất sạch cho chủ đầu tư.

Để hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc của Công ty TNHH Visual Comfort Việt Nam và các nhà đầu tư thứ cấp khác, Sở NN-MT cùng Sở Công thương TP Đà Nẵng được giao hướng dẫn giải pháp môi trường tạm thời (xử lý nước thải đạt Cột A, tuần hoàn tái sử dụng hoặc ký hợp đồng thu gom) để doanh nghiệp sớm vận hành sản xuất. Nếu không còn cách nào khác thì thông báo cho nhà đầu tư biết.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thành toàn bộ thủ tục pháp lý trước ngày 15-12. Đối với chủ đầu tư hạ tầng, ông Phan Thái Bình nhấn mạnh: “Nếu không làm thì trả lại để đơn vị khác làm!”.

Khi nhận bàn giao mặt bằng sạch đến đâu, Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Phú Ninh phải tập trung nguồn lực đẩy nhanh thi công trạm xử lý nước thải và hoàn thiện hạ tầng giao thông đến đó, sớm đưa CCN Đồi 30 đi vào vận hành đồng bộ, đúng cam kết.