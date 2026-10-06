Hoàn thành thành lập Công đoàn cơ sở tại 16/16 đơn vị sự nghiệp công lập

Qua triển khai, 1.446 viên chức, người lao động được kết nạp vào tổ chức Công đoàn. Các đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ, tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở, bầu Ban Chấp hành và các chức danh theo quy định.

Thành lập Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quảng Uyên.

Việc thành lập Công đoàn cơ sở được triển khai ngay khi Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-LĐLĐ, ngày 8/9/2026; theo kế hoạch, hoàn thành việc thành lập Công đoàn cơ sở tại 16/16 đơn vị sự nghiệp công lập trước ngày 30/9/2026. Trong quá trình thực hiện, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động tự nguyện gia nhập Công đoàn; hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, nhân sự và tổ chức đại hội.

Sau khi thành lập, các Công đoàn cơ sở từng bước ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và triển khai hoạt động, tập trung vào vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.