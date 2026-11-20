Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch số 84-KH/BTCTW về cao điểm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, Kết luận số 76-KL/TW, Kế hoạch số 06-KH/TW ngày 28/7/2026, Quy định số 183-QĐ/TW, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, Kế hoạch số 71-KH/BTCTW và các kế hoạch triển khai sau phiên họp Bộ Chính trị ngày 13/11/2026, Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Kế hoạch cao điểm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027–2031.

Hoàn thành thẩm định phương án biên chế của từng cơ quan, địa phương trước 25/11/2026

Theo kế hoạch, từ ngày 20 đến trước ngày 30/11/2026 phải hoàn thành thẩm định phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, trước ngày 25/11/2026 phải hoàn thành thẩm định phương án biên chế của từng cơ quan, địa phương.

Các đầu mối quản lý biên chế tổ chức thẩm định phương án biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở dữ liệu đã được kiểm tra, xác nhận.

Tập trung đối chiếu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm với khối lượng, thời gian lao động, số biên chế được giao năm 2026, số người hiện có và kết quả tính toán tại các Biểu C3, D1, D2; làm rõ nguyên nhân chênh lệch về nhu cầu nhân lực giữa các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, có tính đến đặc điểm địa bàn và điều kiện thực hiện.

Đồng thời, đánh giá tác động của việc phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản quy trình, giảm khâu trung gian, thực hiện cơ chế tự chủ và xã hội hóa đối với khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực.

Xác định cụ thể số công việc, thời gian lao động tăng, giảm và nhu cầu nhân lực thay đổi; phân biệt kết quả đã thực hiện, có căn cứ kiểm chứng với những phương án dự kiến triển khai trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, ưu tiên sắp xếp, bố trí lại, điều chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện kiêm nhiệm và sử dụng chung nhân lực; chỉ đề xuất bổ sung biên chế đối với những trường hợp thực sự cần thiết, có căn cứ và đã tính toán đầy đủ khả năng sử dụng nguồn nhân lực hiện có.

Trước ngày 25/11/2026, các đầu mối quản lý biên chế hoàn thành, gửi Ban Tổ chức Trung ương phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, xác định cụ thể số biên chế đề nghị giao từng năm, thuyết minh nguyên nhân tăng, giảm so với năm 2026, phương án cơ cấu lại đội ngũ và những trường hợp đặc thù cần xem xét, có xác nhận của người đứng đầu theo thẩm quyền.

Xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của toàn hệ thống chính trị

Từ ngày 25 đến trước ngày 30/11/2026: Tổng hợp, xây dựng phương án biên chế toàn hệ thống và hoàn thiện hồ sơ trình.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tổng hợp, đối chiếu kết quả thẩm định của các đầu mối quản lý biên chế; kiểm tra tính thống nhất giữa các khối, các cấp, các bộ, ngành, lĩnh vực và các loại hình cơ quan; xem xét những trường hợp có sự khác biệt lớn về định mức, khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực để xác định nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý.

Trên cơ sở đó, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của toàn hệ thống chính trị, xác định rõ nhu cầu từng năm, khả năng bố trí trong tổng biên chế và những vấn đề cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền; hoàn thiện tờ trình, báo cáo thuyết minh, đánh giá tác động và các phụ lục kèm theo để trình theo chương trình công tác.

Việc thẩm định, tổng hợp được thực hiện ngay đối với những nội dung đã đủ căn cứ, không chờ hoàn thành toàn bộ các trường hợp còn vướng mắc, không tổ chức rà soát lại trên diện rộng.

Những nội dung chưa đủ căn cứ được lập danh mục riêng, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, biện pháp và thời hạn tiếp tục xử lý; trường hợp có ảnh hưởng đến phương án biên chế phải được thuyết minh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Toàn văn Kế hoạch số 84-KH/BTCTW về cao điểm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031