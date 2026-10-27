Hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt cầu vượt đường sắt trên quốc lộ 14E

Lu lèn sau khi thảm bê tông nhựa cầu vượt đường sắt trên quốc lộ 14E. Ảnh: CÔNG TÚ

Kỹ sư Trần Khắc Khánh, tư vấn giám sát dự án (Phân viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải miền Trung) cho biết, việc thảm bê tông nhựa mặt cầu và đường dẫn lên cầu vượt (địa phận xã Thăng Bình) được triển khai trong hai ngày 25 và 26/10.

Đến chiều 26/10, công tác này đã hoàn thành, các phương tiện đã có thể lưu thông qua cầu.

Theo kỹ sư Khánh, nhà thầu đang triển khai lắp đặt rãnh thoát nước đường gom; khi thời tiết thuận lợi sẽ đẩy nhanh thi công nền, mặt đường gom hai bên cầu vượt.

Hiện nay, đoạn dài 150m từ đầu tuyến dự án (chợ Bình Quý) giáp phía đông đường dẫn cầu vượt và đoạn dài 150m giáp phía tây đường dẫn lên nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chuẩn bị thi công lớp cấp phối đá dăm trên cùng, chờ trời nắng ráo sẽ thảm bê tông nhựa.

Thảm bê tông nhựa mặt cầu và đường dẫn cầu vượt đã hoàn thành. Ảnh: CÔNG TÚ

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) được khởi công xây dựng ngày 7/3/2023.

Dự án thi công phần đường có quy mô mặt cắt ngang 9m (mặt đường xe chạy rộng 7m; lề gia cố mỗi bên rộng 1m; lề đất mỗi bên rộng 1m); riêng đoạn Km15+270 - Km16+054 qua nút giao đường sắt Bắc - Nam rộng 12m (mặt đường xe chạy rộng 7m, lề gia cố mỗi bên rộng 2m).

Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam rộng 12m; trong đó phần đường xe chạy rộng 11m, gờ chắn và lan can mỗi bên rộng 0,5m.

Dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước với tổng mức 1.848,239 tỷ đồng.