Hoàn thành sửa chữa, xây dựng trạm cân và thông xe cầu Thăng Long vào 31-10

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của các phương tiện truyền thông và người dân về tình hình ùn tắc tại khu vực đầu cầu phía Bắc cầu Thăng Long, Ban Duy tu đã tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, bố trí người phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại.

Qua theo dõi, tình hình giao thông khu vực đầu cầu phía Bắc cầu Thăng Long hiện tại đã cải thiện hơn so với thời điểm trước đây; tình hình ùn ứ chủ yếu xuất hiện vào giờ cao điểm, các phương tiện di chuyển chậm và ổn định theo hướng dẫn của các lực lượng phân luồng.

Phương tiện di chuyển chậm qua cầu Thăng Long vào sáng 23/10

Trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục theo dõi khu vực qua cầu Thăng Long để có giải pháp tổ chức lại giao thông phù hợp với hiện trạng, giúp cải thiện giao thông.

Cũng theo Ban Duy tu, việc triển khai thi công Trạm cân tại khu vực đầu cầu phía Bắc cầu Thăng Long được thực hiện từ ngày 17/9/2026. Sở Xây dựng đã có nhiều Thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông để điều tiết phân luồng phương tiện qua khu vực thi công. Nhà thầu thi công đã bố trí các chốt trực phân luồng giao thông tại khu vực thi công và trực phân luồng từ xa với số lượng nhân sự phân luồng thường xuyên là 10 người và 2 ca trực.

Mật độ phương tiện cao, xếp hàng di chuyển chậm nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trong khung giờ cao điểm

Đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bày tỏ, mong người dân đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng Chủ đầu tư và nhà thầu thi công, Ban sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành và thông xe ngày 31/10/2026.

Ghi nhận của phóng viên sáng 23/10 cho thấy, trong khung giờ cao điểm nên mật độ phương tiện qua cầu Thăng Long rất lớn, các phương tiện di chuyển chậm nhưng không bị ùn ứ kéo dài. Đề nghị các lái xe qua đây kiên nhẫn, di chuyển theo đúng quy định, đúng làn để đảm bảo an toàn và giao thông thông suốt, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc do sự cố, va chạm.