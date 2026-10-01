Hoàn thành sửa chữa vết nứt trên cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Sửa chữa đoạn bị nứt trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Quá trình sửa chữa đường các đơn vị phối hợp cùng ngành chức năng điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Đến chiều tối cùng ngày, nhà thầu cơ bản thảm nhựa xong khu vực bị hư hỏng; đảm bảo hoàn thành việc sửa chữa đường trước 19 giờ tối nay.

Trong ngày, nhà thầu huy động nhiều nhân lực và máy móc chuyên dụng xử lý các vị trí mặt đường bị lún, nứt dọc. Tại vị trí xuất hiện vết nứt, nhà thầu tiến hành cắt lớp bê tông nhựa hiện hữu. Sau khi bóc bỏ lớp bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng, nhà thầu xử lý nền, kết cấu theo giải pháp kỹ thuật được xác định, trải lớp vải địa gia cường rồi thảm lại lớp bê tông nhựa mới.

Phạm vi mặt đường xung quanh vị trí xuất hiện vết nứt cũng được rà soát nhằm phát hiện những điểm có dấu hiệu ảnh hưởng, qua đó xác định phạm vi cần thảm bù, bảo đảm độ bằng phẳng và êm thuận khi đưa vào khai thác trở lại. Ngoài ra, nhà thầu còn tiến hành kiểm tra kết cấu nền đường, mái ta luy xung quanh khu vực thi công nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh hư hỏng.

Máy móc, phương tiện tiến hành sửa chữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo liên danh nhà thầu gói thầu 18, đoạn đường bị lún, nứt là khu vực có địa chất yếu (dưới là lòng sông Buông), phải đắp cao (khoảng 9m). Trước đây, trong nhiều cuộc họp, nhà thầu đã nêu ý kiến, đề nghị các bên liên quan tìm giải pháp xử lý nguy cơ xảy ra lún, nứt.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai (viết tắt là Ban Giao thông Đồng Nai), Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đưa vào khai thác tạm từ tháng 5/2026. Đến giữa tháng 8/2026, phần bên phải tuyến đoạn từ km1+880 đến km9+020 có hiện tượng mặt đường lún cục bộ và xuất hiện vết nứt dọc, chiều dài vết nứt khoảng 40m. Đến nay, qua thời gian theo dõi, vết nứt không phát triển thêm cả về bề rộng và chiều dài, hiện tượng lún giảm dần.

Để đánh giá hiện tượng lún, nứt cục bộ mặt đường, trong tháng 9 này, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan địa chất tại phạm vi lún, nứt; làm cơ sở đánh giá và đưa ra phương án xử lý nhằm đảm bảo ổn định nền đường và an toàn trong quá trình sử dụng dự án. Hiện nay, đơn vị tư vấn thiết kế đang thực hiện thí nghiệm địa chất của 2 hố khoan làm cơ sở đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý đoạn nền đất đắp qua khu vực sông Buông.