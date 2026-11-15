Hoàn thành sơ tuyển ở tất cả xã, phường, Quảng Trị sẵn sàng cho mùa tuyển quân mới

Hoàn thành sơ tuyển đúng tiến độ

Từ ngày 23/10 đến 14/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tổ chức sơ tuyển sức khỏe công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Đến nay, 77/77 xã, phường đã hoàn thành sơ tuyển, bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị tổ chức sơ tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị)

Xác định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai chặt chẽ từng khâu, từng bước theo phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”.

Ngay từ đầu, các địa phương chú trọng tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh niên, gia đình đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Cam Hồng tổ chức sơ tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị)

Để nâng cao chất lượng sơ tuyển, các địa phương tổ chức tập huấn cho cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về tiêu chuẩn sức khỏe, quy trình khám sơ tuyển, phương pháp ghi phiếu và nhận diện những trường hợp cần khám chuyên sâu.

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã phối hợp với Công an, Trạm Y tế và các ban, ngành, đoàn thể rà soát, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sơ tuyển. Các khâu được triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động, đồng hành cùng thanh niên và gia đình. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như hướng dẫn kê khai hồ sơ, hoàn thiện thủ tục, thăm hỏi, động viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ khó khăn.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Quảng Ninh tổ chức sơ tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị)

Sự vào cuộc của các lực lượng ở cơ sở góp phần nâng cao ý thức tự giác, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chất lượng nguồn tuyển quân tăng 6%

Điểm đáng chú ý trong công tác tuyển quân năm 2027 là việc triển khai nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chủ động điều chỉnh phương thức chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức sơ tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị)

Theo đó, cấp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giao chỉ tiêu, hướng dẫn và kiểm tra; cấp xã trực tiếp quản lý nguồn, tổ chức sơ tuyển, phối hợp khám sức khỏe, xét duyệt và hoàn thiện hồ sơ công dân. Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân tại cơ sở.

Cùng với các quy định hiện hành, Thông tư số 173/2026/TT-BQP ngày 28/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là cơ sở để các địa phương thống nhất quy trình, nâng cao trách nhiệm trong quản lý nguồn và tuyển chọn công dân.

Theo chỉ tiêu được giao năm 2027, Quảng Trị có trên 2.600 công dân thực hiện nghĩa vụ với Quân đội và Công an nhân dân. Trong đó, trên 2.000 công dân nhập ngũ vào Quân đội và trên 500 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Đáng chú ý, chất lượng nguồn công dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia khám tuyển trên địa bàn tỉnh tăng 6% so với năm 2026. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sự chuyển biến trong công tác quản lý nguồn và tổ chức tuyển quân ngay từ cơ sở.

Thời gian tới, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi nhập ngũ, nhất là thanh niên đi làm ăn xa, đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng; tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và gia đình.

Xã Hoàn Lão tiếp sức mùa tuyển quân năm 2027, trao tặng các phần quà động viên thanh niên trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. (Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị)

Đồng thời, thực hiện nghiêm các bước tuyển chọn tiếp theo, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy định; kiên quyết khắc phục tình trạng bỏ sót nguồn, nể nang, thiếu trách nhiệm.

Việc hoàn thành sơ tuyển tại 77/77 xã, phường tạo tiền đề để Quảng Trị nâng cao chất lượng tuyển chọn, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2027, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong tình hình mới.