Hoàn thành sắp xếp phòng chuyên môn tại các sở, ngành

Đến nay, 15/15 sở, ngành đã hoàn thành sắp xếp các phòng chuyên môn, đáp ứng tiêu chí theo quy định của Chính phủ. Ở cấp xã, 95/95 xã, phường đã ban hành đầy đủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND cấp xã.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung quy định phù hợp với quy định mới và yêu cầu thực tiễn. Qua đó góp phần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng chồng chéo, bảo đảm sự thống nhất giữa tổ chức bộ máy và vị trí việc làm, tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị hoạt động ổn định, hiệu quả.