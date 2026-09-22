Hoàn thành sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước ngày 1-10

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu thành phố Hà Nội. Ảnh: Linh Phạm

Ngày 22-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp với các địa phương về tình hình triển khai và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì tại điểm cầu thành phố Hà Nội.

Toàn quốc giảm khoảng 10,5% cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Theo báo cáo chưa đầy đủ của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 31-7, cả nước có 314 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, trong đó 93 cơ sở thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương và 220 cơ sở thuộc địa phương.

Đến ngày 18-9, cả nước còn 281 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, gồm 90 cơ sở thuộc bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 191 cơ sở thuộc địa phương. Như vậy, toàn quốc đã giảm 33 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tương ứng giảm khoảng 10,5% so với thời điểm ngày 31-7.

Dự kiến đến ngày 1-10-2026, phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp của các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục được triển khai theo hướng: Giữ lại 23 trường cao đẳng trực thuộc bộ, ngành; chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý; đồng thời giảm 58 cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc địa phương.

Để bảo đảm tiến độ sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ liên quan, trong đó xác định rõ phương án đối với từng cơ sở.

Theo đề xuất, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thiện tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thuộc lĩnh vực đặc thù trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập theo trình tự rút gọn. Bộ cũng khẩn trương thẩm định, xử lý hồ sơ, đề án sáp nhập, giải thể trường cao đẳng do các bộ, ngành, địa phương gửi.

Đáng chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án chuyển giao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ về địa phương quản lý, gửi Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 1-10-2026. Đồng thời, Bộ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ sắp xếp của các bộ, ngành, địa phương, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Các bộ, ngành phải hoàn thiện hồ sơ sáp nhập, giải thể trường cao đẳng, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 1-10-2026. Với cơ sở chuyển giao về địa phương, các bộ, ngành phối hợp với địa phương dự kiến tiếp nhận để thống nhất phương án và hoàn thiện đề án chuyển giao.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, cần khẩn trương báo cáo phương án mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sau sắp xếp, xác định rõ các cơ sở giữ nguyên, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể và các cơ sở tiếp nhận từ bộ, ngành. Các địa phương đã xác định phương án phải hoàn thiện hồ sơ sáp nhập, giải thể trường cao đẳng gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 1-10-2026; đồng thời xem xét, quyết định việc sáp nhập, tổ chức lại, giải thể trường trung cấp thuộc thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện, các địa phương phải bảo đảm hoạt động đào tạo bình thường, không để việc sắp xếp làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo, viên chức và người lao động.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo tình hình thực hiện phương án sắp xếp, đồng thời nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Linh Phạm

Phát biểu tại điểm cầu thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cho biết, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. UBND thành phố thống nhất chủ trương tiếp nhận 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

Hà Nội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm bố trí lịch làm việc, rà soát, thống nhất phương án và trình cấp có thẩm quyền quyết định, làm cơ sở thực hiện các bước bàn giao, đồng thời cập nhật vào phương án sắp xếp tổng thể của thành phố.

Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý. Cụ thể, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được sắp xếp còn 14 trung tâm, giảm 51,7%; 19 trường trung cấp, cao đẳng được sắp xếp còn 10 trường, giảm 47,4%.

Hoàn thành sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước ngày 1-10

Ghi nhận, biểu dương những kết quả bước đầu, sự chủ động, nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương trong triển khai sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuyển ngay từ xây dựng phương án sang thực hiện quyết liệt, bảo đảm hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 1-10-2026.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu lưu ý các bộ, ngành, địa phương về một số vấn đề cần sớm tháo gỡ. Trong đó, tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù chưa được hoàn thiện, trong khi đây là căn cứ quan trọng để xác định cơ sở giữ lại hoặc chuyển giao; một số bộ, ngành, địa phương còn chậm báo cáo phương án sắp xếp. Các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đồng thời chấm dứt tình trạng thiếu dứt khoát trong việc chuyển giao cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là việc cần thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng sát hơn nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và nguồn lực. Việc giảm đầu mối không phải mục tiêu cuối cùng và chỉ tiêu giảm 30% là con số phấn đấu, không chạy theo thành tích.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu lưu ý, việc giảm số lượng đầu mối không đồng nghĩa với giảm quy mô đào tạo. Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tiếp tục duy trì, thậm chí tăng quy mô đào tạo, gắn với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi chuyển về địa phương quản lý cũng không chỉ phục vụ riêng địa phương mà phải đáp ứng nhu cầu nhân lực của cả vùng và cả nước.

Về yêu cầu cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo chuyển toàn bộ cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập về địa phương quản lý, trừ các cơ sở thuộc lĩnh vực đặc thù; từng bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát, sắp xếp để giảm tối thiểu 30% số lượng cơ sở đang trực tiếp quản lý. Những cơ sở đã rõ phương án phải quyết định ngay, không chờ đến hạn chót.

Đối với các cơ sở hoạt động không hiệu quả, không còn nhu cầu tồn tại, bộ, ngành chủ quản phải quyết định giải thể, không chuyển giao cơ sở yếu kém về địa phương. Đối với cơ sở được chuyển giao, bộ, ngành và địa phương phải có đề án cụ thể; địa phương cam kết duy trì hoạt động và tập trung nguồn lực phát triển cơ sở ít nhất 3 năm sau tiếp nhận.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù, trình Chính phủ trong tháng 9-2026. Bộ Nội vụ có trách nhiệm thẩm định nhanh hồ sơ chuyển giao; Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính, tài sản công, đất đai, cơ sở nhà đất và kinh phí chuyển tiếp, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, lãng phí...

Các bộ, ngành quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải hoàn thành phương án sắp xếp, xác định rõ cơ sở giữ lại, sáp nhập, giải thể hoặc chuyển giao. UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát mạng lưới sau sắp xếp, phối hợp tiếp nhận cơ sở từ các bộ, ngành và bảo đảm hoạt động dạy, học bình thường, quyền lợi của người học, nhà giáo, viên chức và người lao động.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu toàn bộ công tác sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải hoàn thành trước ngày 1-10-2026; đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.