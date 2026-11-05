Hoàn thành sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước 20/11
Tính đến cuối tháng 10/2026, hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập cả nước đã giảm gần 32%, vượt mục tiêu do Trung ương và Chính phủ đề ra. Để duy trì đà bứt phá này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thẩm định, quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác sắp xếp, sáp nhập trước ngày 20/11 tới đây.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoan-thanh-sap-xep-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-truoc-20-11-246261105201227623.htm