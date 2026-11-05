Hoàn thành sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước 20/11

Bình đẳng giới không chỉ là bảo đảm quyền và cơ hội phát triển bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới mà còn là thay đổi những định kiến trong nếp nghĩ, cách sống của mỗi gia đình và cộng đồng. Khi phụ nữ được tôn trọng, được chia sẻ trách nhiệm gia đình, trẻ em gái có cơ hội học tập và lựa chọn tương lai như trẻ em trai, những rào cản giới sẽ từng bước được tháo gỡ.