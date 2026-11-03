Hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước ngày 20-11

Một lớp đào tạo nghề tại Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội. Ảnh: Phương Thảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hoàn thành việc thẩm định, ban hành quyết định sáp nhập, giải thể các cơ sở theo thẩm quyền trước ngày 20-11.

Sau hơn một năm thực hiện chủ trương sắp xếp, hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đã giảm 110 đơn vị, tương ứng 31,97%. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả bước đầu đã vượt mục tiêu giảm tối thiểu 30% theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ. Khi hoàn thành toàn bộ phương án, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dự kiến giảm khoảng 47,7% so với ngày 1-7-2025.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện giữa các bộ, ngành và địa phương chưa đồng đều. Một số đơn vị chưa quán triệt đầy đủ chủ trương, chỉ đạo về sắp xếp, dẫn đến chậm tiến độ. Quá trình triển khai cũng phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách, tài chính, tài sản, đất đai, công nợ, tư cách pháp nhân và việc bảo đảm quyền lợi của người học.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì rà soát, thống nhất số liệu về kết quả sắp xếp trên phạm vi cả nước. Bộ cũng có trách nhiệm hướng dẫn thống nhất cách xác định số lượng cơ sở giảm đối với những trường hợp chuyển giao, chuyển đổi trường trung cấp thành trường trung học nghề hoặc thành lập trường trung học nghề mới.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là khẩn trương thẩm định, ban hành quyết định sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền ngay khi hồ sơ đáp ứng yêu cầu, bảo đảm hoàn thành trước ngày 20-11. Kết quả thực hiện trên toàn quốc được tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10-12-2026.

Đối với đề xuất giữ lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát kỹ tiêu chí, thẩm quyền và căn cứ đề xuất.

Các cơ quan tham gia thẩm định chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá; những cơ sở không đáp ứng tiêu chí quy định sẽ không được đề xuất giữ lại.