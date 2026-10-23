Hoàn thành rà soát hệ thống báo hiệu tại 4 vị trí trên cao tốc bắc-nam phía đông

Tại cả 4 vị trí, hệ thống báo hiệu trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, đoạn từ phía nam hầm Trường Vinh đến Cam Lộ đã được bố trí đầy đủ biển báo khoảng cách xe tại các cự ly 0m, 50m, 100m, 150m và 200m. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Việc rà soát được thực hiện theo chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 6836/CĐBVN-TCGT và đề nghị của Cục Cảnh sát giao thông tại Văn bản số 6702/CSGT-P6. Phạm vi kiểm tra kéo dài từ Km387+000 đến Km740+885 trên tuyến cao tốc CT.01, qua các đoạn phía nam hầm Trường Vinh đến Cam Lộ.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II, cho biết: Việc rà soát, hoàn thiện hệ thống báo hiệu tại các vị trí trên nhằm bảo đảm cơ sở kỹ thuật phục vụ thực thi quy định về khoảng cách an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy tắc giao thông của người điều khiển phương tiện, hạn chế nguy cơ va chạm do không giữ khoảng cách phù hợp, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông.

Theo kết quả kiểm tra, 4 vị trí được rà soát để phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn, gồm: Km421+300, hướng nam-bắc, trái tuyến, thuộc đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu; Km436+200, hướng bắc-nam, phải tuyến, thuộc đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt do Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng quản lý; Km597+100, hướng bắc-nam, phải tuyến, thuộc đoạn Vũng Áng-Bùng; và Km646+600, hướng nam-bắc, trái tuyến, thuộc đoạn Bùng-Cam Lộ.

Hiện tại tuyến đường cao tốc bắc-nam phía đông đáp ứng hệ thống vạch sơn, biển báo còn rõ nét, không bị mòn mờ hoặc hư hỏng, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác giám sát và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, tại cả 4 vị trí, hệ thống báo hiệu đã được bố trí đầy đủ theo yêu cầu kỹ thuật, gồm vạch sơn số 7.8 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2024 và 5 biển báo khoảng cách xe tại các cự ly 0m, 50m, 100m, 150m và 200m. Hệ thống vạch sơn, biển báo còn rõ nét, không bị mòn mờ hoặc hư hỏng, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác giám sát và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.