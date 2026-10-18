Hoàn thành rà phá bom mìn trên 300ha đất tại Lào Cai

Nhiều khu vực Lữ đoàn Công binh 543 được giao rà phá tại tỉnh Lào Cai có mức độ ô nhiễm bom mìn, vật nổ cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp của người dân. Địa hình chủ yếu là đồi núi cao, độ dốc lớn; bom mìn, vật nổ phân bố phức tạp, không theo quy luật khiến công tác dò tìm, xử lý gặp nhiều khó khăn. Trong điều kiện đó, yêu cầu đặt ra với đơn vị là tổ chức thi công chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Sau hơn 3 tháng triển khai, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã hoàn thành rà phá toàn bộ 300ha được giao trong năm 2026, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Công tác nghiệm thu kỹ thuật tại thực địa được tiến hành đúng quy định; qua kiểm tra, không phát hiện bom mìn, vật nổ còn sót lại tại các khu vực được nghiệm thu.

Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 543 kiểm tra kỹ thuật rà phá vật cản của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Điện Biên.

Tại hội nghị nghiệm thu, bàn giao mặt bằng do Ban quản lý Dự án rà phá bom mìn, vật nổ do Quân khu 2 tổ chức, các đơn vị đã báo cáo kết quả thi công, giám sát, nghiệm thu kỹ thuật và ký biên bản bàn giao theo quy định. Kết quả này tạo điều kiện để địa phương tiếp nhận, khai thác, sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thượng tá Doãn Văn Chiến, Phó trưởng phòng Công binh Quân khu 2 ghi nhận nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn và sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương; yêu cầu Lữ đoàn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục sau bàn giao; rà soát, kiểm tra trang bị, phương tiện, vật chất, tổ chức hành quân về đơn vị an toàn. Bộ CHQS tỉnh Lào Cai phối hợp cập nhật bản đồ theo dõi tình hình ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra tặng quà, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ tại Điện Biên.

Cùng với kết quả tại Lào Cai, lực lượng của Lữ đoàn đang thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ và thi công hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại bản Tá Miếu, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên. Địa hình hiểm trở, thời tiết diễn biến phức tạp đòi hỏi các bộ phận phải tổ chức thi công khoa học, duy trì nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn.

Khi đến kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ tại đây, chỉ huy Lữ đoàn ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ.

Từ diện tích đất đã hoàn thành rà phá tại Lào Cai đến nhiệm vụ đang triển khai ở cực Tây của Tổ quốc, yêu cầu bảo đảm an toàn luôn gắn liền với tiến độ và chất lượng từng phần việc. Bằng trách nhiệm và sự cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 543 góp phần giảm hiểm họa bom mìn, mở thêm điều kiện phát triển sản xuất, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.