Hoàn thành phương án bố trí, cơ cấu đội ngũ và phương án biên chế trước 20/11

Ngày 21/10/2026, Ban Tổ chức Trung ương ban hành về thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031.

Kế hoạch được ban hành nhằm thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

(Ảnh minh họa - Phan Tuấn)

Kế hoạch đặt mục tiêu rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy; làm rõ công việc, sản phẩm, trách nhiệm và yêu cầu năng lực đối với từng vị trí.

Chậm nhất ngày 20/11/2026, hoàn thành việc tiếp nhận, chuẩn hóa, kiểm chứng theo phạm vi dữ liệu đã thu thập và tổng hợp cơ sở dữ liệu; xác định rõ dữ liệu đã xác nhận, dữ liệu cần kiểm chứng và nội dung chưa có, chưa đủ căn cứ.

Trên cơ sở đó, xác định nhu cầu nhân lực, khả năng cơ cấu lại đội ngũ và xây dựng phương án giao biên chế từng năm trong giai đoạn 2027-2031.

Việc triển khai được thực hiện theo yêu cầu "6 rõ": rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu đối với tiến độ, chất lượng và tính chính xác của hồ sơ, dữ liệu.

Các cơ quan, đơn vị phải tổ chức tiếp nhận, kiểm tra và tổng hợp ngay trong quá trình triển khai; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc.

Dữ liệu phải có căn cứ, nguồn gốc, kỳ thống kê, mã tham chiếu, trạng thái kiểm chứng và người hoặc cơ quan xác nhận; phân biệt rõ dữ liệu đã tiếp nhận, đã chuẩn hóa, đã kiểm chứng và chưa đủ căn cứ.

Kết quả tính đúng về kỹ thuật không thay thế xác nhận nghiệp vụ; không dùng dữ liệu chưa kiểm chứng làm căn cứ trực tiếp đề nghị tăng biên chế.

Theo tiến độ đề ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành gửi dữ liệu ban đầu trước ngày 10/11/2026; hoàn thành xác định nhu cầu nhân lực, phương án bố trí, cơ cấu lại đội ngũ và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trước ngày 20/11/2026.

Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, phân tích và dự kiến phương án giao biên chế trước ngày 25/11/2026; hoàn thiện báo cáo, tờ trình và hồ sơ trước ngày 30/11/2026, dự kiến báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế vào đầu tháng 12/2026 và trình Bộ Chính trị trong quý IV/2026 theo chương trình công tác.

Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Triển khai Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW và hướng dẫn nghiệp vụ; Tổ chức Hội nghị quán triệt, tập huấn toàn quốc; Rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và đề xuất giao biên chế; Rà soát, phân loại hệ thống văn bản về vị trí việc làm; Chuẩn hóa dữ liệu, kiểm thử và kiểm chứng theo từng đợt; Kiểm tra, thẩm định và hoàn thành cơ sở dữ liệu; Tổng hợp báo cáo và hoàn thiện hồ sơ đề xuất giao biên chế.