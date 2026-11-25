Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tham dự Hội nghị.

Đối với đô thị trung tâm phía Bắc, phạm vi lập quy hoạch gồm hai phường Bắc Kạn, Đức Xuân và ba xã Cẩm Giàng, Phong Quang, Phủ Thông. Theo phương án do đơn vị tư vấn trình bày, cấu trúc phát triển gồm một trục động lực Bắc – Nam theo cao tốc và Quốc lộ 3; hai hành lang phát triển gắn với sông Cầu và tuyến du lịch Bắc Kạn – hồ Ba Bể; ba lớp không gian phù hợp với điều kiện địa hình, cảnh quan và khả năng kết nối vùng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bắc Kạn – Đức Xuân được xác định là khu vực đô thị trung tâm, tập trung các chức năng hành chính, thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa và dịch vụ chất lượng cao. Phủ Thông, Cẩm Giàng được định hướng bố trí dịch vụ, logistics, công nghiệp sạch và đô thị mới tại những vị trí phù hợp.

Khu vực Phong Quang và các vùng đồi núi gắn với duy trì rừng, phát triển nông nghiệp đặc sản, kinh tế dưới tán rừng, du lịch cộng đồng và bảo tồn. Phương án chú trọng kết nối các khu chức năng, kiểm soát xây dựng tại vùng có nguy cơ ngập và phù hợp với sức chịu tải của từng khu vực.

Đơn vị tư vấn trình bày phương án quy hoạch chung đô thị trung tâm phía Bắc.

Đại diện địa phương trình bày phương án quy hoạch đô thị trên địa bàn.

Hội nghị nghe báo cáo tiến độ và phương án quy hoạch chung 8 đô thị mới gồm: Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Chợ Rã, Chợ Đồn, Na Rì, Chợ Mới. Theo báo cáo, đến nay các đô thị đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung, hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn.

Hội nghị cũng nghe báo cáo về việc hoàn thiện sơ đồ, bản đồ Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc của các cơ quan, địa phương và đơn vị tư vấn. Đồng chí nhấn mạnh công tác quy hoạch là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp nghiên cứu, khảo sát thực địa và chủ động làm việc với tư vấn để nắm chắc địa bàn, định hướng phát triển và điều kiện triển khai.

Về tiến độ, đồng chí yêu cầu hoàn thành việc phê duyệt các quy hoạch trước ngày 31/1/2027, phấn đấu đến ngày 15/12/2026 hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan liên quan. Các phương án cần được cấp ủy địa phương nghe, cho ý kiến và thống nhất trước khi lấy ý kiến nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu chỉ đạo.

Những nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, khoáng sản, khu, cụm công nghiệp phải được rà soát kỹ. Việc bố trí nghĩa trang, bãi rác, công trình xử lý nước thải cần bảo đảm cơ sở kỹ thuật và khả năng giải trình với người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất các đồ án được lập mới có thời hạn quy hoạch đến năm 2050, có phân kỳ thực hiện phù hợp. Việc xác định quy mô dân số, sử dụng đất và bố trí hạ tầng gắn với định hướng phát triển, các tiêu chí đô thị loại II, loại III và chuyển đổi chức năng sử dụng đất qua từng giai đoạn.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đối với đô thị trung tâm phía Bắc, đồng chí đề nghị làm rõ vai trò trung tâm du lịch, trung chuyển, lưu trú và đáp ứng điều kiện sinh sống cho người lao động trong lĩnh vực du lịch, gắn với phát triển du lịch sinh thái. Đồng thời, quan tâm bố trí nhà ở xã hội tại các vị trí phù hợp, làm việc với Đại học Thái Nguyên để nghiên cứu hình thành cơ sở giáo dục đại học, phát huy chức năng đào tạo của khu vực.

Với các đô thị còn lại, đồng chí yêu cầu rà soát, bố trí hợp lý bệnh viện, mạng lưới trường học, thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng, giải quyết những bất cập về ngập úng, môi trường và hạ tầng. Các phương án phải khai thác được tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng. Đặc biệt, các tuyến đường, điểm kết nối giao thông và công trình hạ tầng phải được kiểm tra thực địa, đánh giá kỹ điều kiện triển khai để bảo đảm tính khả thi.