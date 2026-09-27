Hoàn thành phần thi chung khảo Cuộc thi về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026

Vòng chung khảo Cuộc thi về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026.

Mở đầu phần thi buổi tối, nhóm tác giả Trường THPT Mộc Lỵ, phường Mộc Sơn giới thiệu ý tưởng “Community Project Lab - Giải pháp số cho những dự án cộng đồng”, thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. Tiếp đó, nhóm tác giả Trường THPT Tô Hiệu trình bày giải pháp “Thiết kế bảng hệ thống tuần hoàn hoá học từ vật liệu xanh - Giải pháp tích hợp công nghệ số trong giáo dục hoá học phổ thông”.

Nhóm tác giả Trường THPT Mộc Lỵ, phường Mộc Sơn trình bày ý tưởng “Community Project Lab - Giải pháp số cho những dự án cộng đồng”.

Trong lĩnh vực giáo dục, giáo viên Trường Mầm non Chiềng An, phường Chiềng An giới thiệu giải pháp “Ứng dụng công nghệ số xây dựng kho học liệu đa phương tiện tại tổ mẫu giáo lớn năm học 2025-2026”; nhóm tác giả Trường Tiểu học, THCS, THPT Quốc tế Bình Minh mang đến giải pháp “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong việc tự thiết kế các phần mềm hỗ trợ giảng dạy”.

Ban Giám khảo đặt câu hỏi cho tác giả.

Cùng lĩnh vực, nhóm tác giả thuộc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ) trình bày “Hệ thống định hướng nghề nghiệp thông minh - Hướng nghiệp 12 tích hợp trợ lý ảo AI cho học sinh Trường THPT Tô Hiệu”.

Khép lại phần thi là công chức UBND xã Tạ Khoa nêu ý tưởng giải pháp “Xây dựng phần mềm mô phỏng và huấn luyện thực hành thủ tục hành chính công trực tuyến cho công dân tỉnh Sơn La”, thuộc lĩnh vực cải cách hành chính.

Nhóm tác giả Trường THPT Tô Hiệu giới thiệu giải pháp "Thiết kế bảng hệ thống tuần hoàn hóa học từ vật liệu xanh".

Nhóm tác giả Trường Tiểu học, THCS & THPT Quốc tế Bình Minh trình bày giải pháp “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc tự thiết kế các phần mềm hỗ trợ giảng dạy”.

6 phần thi cuối cùng đã khép lại Vòng chung khảo Cuộc thi về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026. Các giải pháp đều được đánh giá trên tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và hiệu quả thực tiễn.

Cuộc thi về chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026 sẽ tổng kết và trao giải vào sáng 27/9, ghi nhận những tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm, giải pháp tham gia vòng chung khảo. Bế mạc cuộc thi sẽ được livestream trên các nền tảng số và cập nhật thông tin trên các loại hình của Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La.