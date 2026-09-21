Hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đã đề ra về khám sức khỏe cho người dân

Ảnh minh họa. (Ảnh: BẢO LONG)

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện; Bộ Y tế, Bộ Tài chính đã ban hành các hướng dẫn về chuyên môn, tài chính, quản lý dữ liệu và nhiều địa phương đã chủ động tổ chức khám, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai giữa các địa phương chưa đồng đều. Việc rà soát, xác định đối tượng, phối hợp, lồng ghép giữa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho người lao động, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các hình thức khám sức khỏe khác có nơi chưa thống nhất. Việc sử dụng, kế thừa kết quả cận lâm sàng đã có, thống kê người đã được khám, phân định nguồn kinh phí và thanh toán có nguy cơ trùng lặp, gây lãng phí. Việc kết nối, liên thông, cập nhật dữ liệu trên Sổ sức khỏe điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID) và các cơ sở dữ liệu liên quan còn hạn chế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai trên địa bàn. Đồng thời, khẩn trương rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện đến hết năm 2026 theo từng nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Xác định chính xác số người đã được khám, số người chưa được khám, đối tượng cần ưu tiên, năng lực của từng cơ sở y tế và tiến độ thực hiện theo từng tháng; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp theo đúng trách nhiệm, phạm vi chi và phân cấp ngân sách; xác định rõ nguồn kinh phí đối với từng nhóm đối tượng, nội dung khám.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền khẩn trương xây dựng, ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sàng lọc miễn phí theo nhóm tuổi, yếu tố nguy cơ, mô hình bệnh tật và lộ trình ưu tiên. Kết nối Sổ sức khỏe điện tử, VNeID, dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các cơ sở dữ liệu liên quan.

Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong việc hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện các hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu theo quy định pháp luật.