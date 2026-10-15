Hoàn thành nhiệm vụ diễn tập lực lượng phòng không các đơn vị phía Nam

Dự bế mạc có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thiếu tướng Vũ Đại Dương, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó tư lệnh Quân khu 9; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân, Phó chủ nhiệm Phòng không toàn quân.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng và các đại biểu dự bế mạc diễn tập.

Sau hai ngày đua tài sôi nổi, cuộc diễn tập đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác chỉ huy, điều hành của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo được triển khai khoa học, chặt chẽ; các lực lượng phối hợp, hiệp đồng nhịp nhàng, xử trí linh hoạt các tình huống theo yêu cầu đề ra. Công tác bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ diễn tập được chuẩn bị chu đáo, đáp ứng tốt yêu cầu thực hành diễn tập.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn trao cờ tặng các đơn vị đoạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn và nhất, nhì, ba Lữ đoàn phòng không.

Qua thực hành bắn đạn thật, các đơn vị đã nắm chắc, chấp hành nghiêm quy trình, quy tắc, tổ chức tiếp nhận và bàn giao khí tài nhanh chóng, đúng quy định; triển khai lực lượng, chuẩn bị chiến đấu đúng thời gian, thực hành bắn đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn cho người và vũ khí, trang bị. Công tác chỉ huy, hiệp đồng giữa các thành phần được duy trì chặt chẽ; việc quản lý tình hình trên không, mặt đất được thực hiện nghiêm túc. Kết quả diễn tập góp phần đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chất lượng huấn luyện của các đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các lực lượng tham gia, đồng thời yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, xác định rõ những nội dung cần tập trung khắc phục, nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới.

Thực hành bắn đạn thật trong diễn tập.

Đồng chí nhấn mạnh, các đơn vị cần chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp phân đội; tiếp tục nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên bổ sung hoàn chỉnh các phương án tác chiến, tổ chức huấn luyện nâng cao, tăng cường hội thi, hội thao ở các cấp, chú trọng huấn luyện đêm, cơ động nhanh, nâng cao thao tác cơ bản của từng cá nhân và khả năng hiệp đồng kíp chiến đấu; kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, giữa huấn luyện cơ bản với huấn luyện nâng cao kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện trong thời gian còn lại của năm 2026 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vùng trời trong tình hình mới.

Kết thúc diễn tập, Ban tổ chức tặng Cờ và Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong diễn tập:

Giải toàn đoàn:

- Giải nhất: Lực lượng Phòng không Quân đoàn 34

- Giải nhì: Lực lượng Phòng không Quân khu 7

- Giải Ba: Lực lượng Phòng không Quân khu 5

Lữ đoàn phòng không:

- Giải nhất: Lữ đoàn Phòng không 77 (Quân khu 7)

- Giải Nhì: Lữ đoàn Phòng không 234 (Quân đoàn 34)

- Giải Ba: Lữ đoàn Phòng không 573 (Quân khu 5)

Ngoài ra, Ban tổ chức trao 26 bằng khen tặng các phân đội pháo phòng không 37mm, 57mm, khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm đoạt giải nhất, nhì, ba; tặng 6 bằng khen các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đăng cai diễn tập.