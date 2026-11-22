Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng phát biểu tại lễ khánh thành, bàn giao công trình

Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), vừa phối hợp với UBND xã Thăng An (TP. Đà Nẵng) tổ chức khánh thành, bàn giao Nhà đa năng tại Trường THCS Thăng An.

Công trình có tổng kinh phí tài trợ 5 tỉ đồng, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Công trình được đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11) và hướng tới 65 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27.11.1961 - 27.11.2026).

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhà trường, BSR đã quyết định tài trợ 5 tỉ đồng xây dựng Khu hoạt động giáo dục thể chất tại Trường THCS Lê Đình Chinh (nay là Trường THCS Thăng An). Với hơn 700 học sinh, nhà trường cần một không gian sinh hoạt, rèn luyện thể chất và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong mọi điều kiện thời tiết.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, đưa công trình Nhà đa năng Trường THCS Thăng An vào sử dụng

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh, giáo dục là nền tảng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi địa phương và đất nước. Bên cạnh chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất đồng bộ, an toàn là điều kiện cần thiết để học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và nhân cách.

Theo ông Nguyễn Việt Thắng, công trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học mà còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia và kỳ vọng của tập thể cán bộ, người lao động BSR đối với thế hệ trẻ. Doanh nghiệp mong muốn nhà trường quản lý, khai thác hiệu quả công trình, tạo môi trường để học sinh rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết và tình yêu thể thao.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, lãnh đạo BSR cũng gửi lời tri ân đến đội ngũ giáo viên, ghi nhận những đóng góp của các thầy, cô trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ tương lai.

Là doanh nghiệp chủ lực của PETROVIETNAM trong lĩnh vực lọc hóa dầu, gần 20 năm qua, BSR gắn bó với miền Trung thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiều chương trình an sinh xã hội. Doanh nghiệp xác định trách nhiệm cộng đồng là một trong những nội dung quan trọng song hành với nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất do BSR quản lý, vận hành hoạt động an toàn, ổn định với công suất quy đổi bình quân khoảng 123%, sản xuất hơn 6,8 triệu tấn sản phẩm. Doanh thu hợp nhất đạt 188.896 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 11.579 tỉ đồng.

Lũy kế từ khi vận hành thương mại đến hết quý III.2026, BSR đã sản xuất hơn 111,7 triệu tấn sản phẩm, tổng doanh thu hơn 2,01 triệu tỉ đồng và đóng góp ngân sách nhà nước hơn 269.000 tỉ đồng.

Từ nền tảng hoạt động sản xuất kinh doanh, BSR đã dành hơn 1.100 tỉ đồng triển khai các chương trình an sinh xã hội trên cả nước, tập trung vào giáo dục, y tế, xây dựng nhà tình nghĩa, chăm lo người nghèo, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai và tri ân người có công với cách mạng.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập

Tại khu vực Quảng Nam và TP. Đà Nẵng trước đây, BSR đã tài trợ nhiều công trình phục vụ giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đáng chú ý, trong chương trình tài trợ 15 phòng học STEM tại 5 tỉnh, thành phố, Đà Nẵng được dành 3 phòng học, giúp học sinh có thêm điều kiện tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại.

Tiếp nối các hoạt động đó, việc đưa Nhà đa năng Trường THCS Thăng An vào sử dụng tiếp tục thể hiện cam kết đồng hành của BSR với địa phương trong lĩnh vực giáo dục, thể dục thể thao và chăm lo thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần hoàn thiện hạ tầng trường học, tạo thêm điều kiện phát triển toàn diện cho học sinh và lan tỏa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Dịp này, BSR cũng trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập. Những suất học bổng là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên, tiếp tục học tập và rèn luyện, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.