Ngày 28/11, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, bốn tuyến đường thuộc Dự án Hạ tầng nông nghiệp đô thị Hồng Ngự, qua các phường Hồng Ngự, Thường Lạc và xã Tân Hồng, đã cơ bản hoàn thành nâng cấp, mở rộng mặt đường.

Tuyến đường đê bao ở phường Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đang được thi công.

Các công trình góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời tăng khả năng bảo vệ các khu dân cư, sản xuất trước nguy cơ ngập lụt vào mùa mưa lũ.

Ông Trần Tiến Huy, Giám sát trưởng dự án cho biết, nhà thầu đã hoàn thành nâng cấp, láng nhựa ba tuyến đường ven kênh Tứ Thường (phường Thường Lạc), đường Bù Lu trên - Bù Lu dưới (phường Hồng Ngự), đường cặp Ban Nhân dân khóm An Thịnh và tuyến đường dân sinh cặp cây xăng Thu Hà (phường An Bình).

Trước đây, các tuyến đường này xuống cấp, mặt đường rộng khoảng 3,5m. Sau nâng cấp, mặt đường được mở rộng lên hơn 7m, đồng thời nâng cao độ nền, gia cố đê bao tại các vị trí xung yếu. Những đoạn đi qua khu dân cư được bổ sung bó vỉa hè, hệ thống cống thoát nước và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

"Hiện chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục còn lại, sớm hoàn thành láng nhựa mặt đường, bảo đảm giao thông êm thuận để người dân đi lại thuận lợi dịp cuối năm", ông Huy thông tin.

Đường đê bao ven kênh Tứ Thường (phường Thường Lạc) sau khi hoàn thành mở rộng.

Kỹ sư Phạm Thanh Huy, Chỉ huy trưởng thi công dự án cho biết, Dự án Hạ tầng nông nghiệp đô thị Hồng Ngự gồm nâng cấp, mở rộng 11 tuyến đường đê bao ven sông, kênh Sở Thượng và Sở Hạ.

Trong đó, 8 tuyến được nâng cấp, mở rộng và láng nhựa mặt đường; ba tuyến còn lại được sửa chữa, mở rộng bằng bê tông xi măng ven các kênh, rạch.

"Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành bốn tuyến, các đoạn còn lại cơ bản hoàn thành nền đường. Chúng tôi đang tìm nguồn cung cấp đá để thi công lớp đá cuối cùng, sớm bàn giao toàn bộ công trình đưa vào khai thác", ông Huy nói.

Theo chủ đầu tư, các tuyến đường thuộc dự án gồm: đường cặp kênh Ba Ánh, đường cây xăng Thu Hà, đường cặp kênh 70.I, kênh Xéo, đường cặp Ban Nhân dân khóm An Thịnh, đê bao Khu 5, đường bờ nam kênh Tứ Thường; hạ tầng cụm dân cư số 9 - 12, đường cặp kênh Mười Độ, đường Bù Lu và đường nối Bù Lu trên - Bù Lu dưới. Dự án khởi công tháng 1/2025, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, với tổng vốn đầu tư hơn 128,5 tỷ đồng.