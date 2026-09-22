Hoàn thành mở rộng cầu Vỹ Dạ trong vòng 6 tháng

Dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ bị chậm tiến độ sau 5 năm triển khai.

Toàn bộ gói thầu dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027, giá trị hợp đồng phần còn lại gần 34 tỷ đồng.

Ông Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II, tiểu dự án Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) cho biết, Công ty cổ phần Đồng Thuận Hà đảm nhận thi công phần khối lượng còn lại của dự án.

Hiện, nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để tiếp tục thi công các hạng mục còn dang dở tại cầu qua sông Như Ý và cầu Vỹ Dạ. Trong đó, phần lớn khối lượng còn lại tập trung tại hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ. Sau khi tiếp nhận và thi công, nhà thầu đã lao thêm được 4 dầm, nâng tổng số dầm đã lao lên 16/40 dầm.

Dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu A và B khu đô thị An Vân Dương được triển khai trong khuôn khổ Chương trình phát triển các đô thị loại II, tiểu dự án Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế), với tổng giá trị hợp đồng hơn 113 tỷ đồng.

Sau hơn 5 năm triển khai, dự án mới đạt khoảng 70% khối lượng công việc. Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, nhà thầu thi công trước đây, bị xử phạt 1,5 tỷ đồng, chấm dứt hợp đồng .