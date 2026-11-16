Hoàn thành mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, đoạn qua Đồng Nai

Máy móc, phương tiện thảm nhựa dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành, đoạn qua Đồng Nai. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ngày 16/11, ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU) cho biết, đến nay gói thầu số 2, dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành (thuộc cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây), đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành phần mở rộng, các đơn vị đang tập trung nhân lực hoàn thiện các phần việc, đảm bảo cuối tháng 11 này lật làn thi công (đóng làn đường cũ để nâng cấp, phương tiện lưu thông trên làn đường mới mở rộng).

Theo ông Phạm Thanh Hải, gói thầu số 2 đã hoàn thành thảm nhựa đủ 3 lớp, nhà thầu đang thi công khe co giãn tại các vị trí cầu, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông (sơn vạch kẻ đường, lắp đặt biển báo, lan can, chiếu sáng).

Quá trình lật làn thi công nâng cấp phần đường cũ các đơn vị sẽ phối hợp cùng ngành chức năng tăng cường lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông; đảm bảo phương tiện lưu thông thuận lợi trên làn đường mới.

Dự án dự mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành dài gần 22 km, trong đó gói thầu số 2 dài gần 12 km, đi qua địa bàn thành phố Đồng Nai; gói thầu số 1 dài khoảng 10 km (chủ yếu thi công cầu cạn và cầu chính), đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tại 2 gói thầu, liên danh nhà thầu huy động khoảng 2.000 nhân lực và hàng trăm máy móc triển khai gần 80 mũi thi công.

Đến nay, phần cầu cạn thuộc gói thầu số 1 đã cơ bản hoàn thành kết cấu phần dưới (bệ, thân, xà mũ), đang thi công bản mặt cầu; cầu Long Thành và cầu Sông Tắc đã hoàn thành cọc khoan nhồi, bệ, thân trụ và khối K0 (khối dầm đỉnh trụ cầu), đang thi công các đốt đúc hẫng (xây dựng kết cấu nhịp cầu bằng cách đúc bê tông cốt thép từng đoạn nối tiếp nhau từ đỉnh trụ lan rộng ra hai phía) và đúc dầm; phấn đấu hợp long 2 cầu trong tháng 12 năm nay.

Theo SEPMU, so với các dự án do SEPMU đã và đang triển khai, khâu giải phóng mặt bằng và thi công dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành được triển khai nhanh. Tuy nhiên, gói thầu số 1 vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ, đến nay phần cầu cạn qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chưa thảm nhựa.

Thời gian qua, SEPMU đã tổ chức nhiều cuộc họp để đôn đốc, nhắc nhở nhà thầu đẩy nhanh thi công, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành.

Đến nay, những vướng mắc về nguồn vật liệu (nhựa đường, đá xây dựng) phục vụ dự án đã được xử lý. SEPMU yêu cầu nhà thầu thi công gói thầu số 1 huy động thêm nhân lực đẩy mạnh thi công các hạng mục tại gói thầu, đảm bảo tháng 12 thảm nhựa phần cầu cạn đoạn qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành (từ 4 làn xe hiện hữu lên 8 đến 10 làn xe tùy từng đoạn) khởi công tháng 8/2025. Đây là dự án giao thông chiến lược kết nối các khu vực với cửa ngõ phía Đông của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, đoạn tuyến này trở thành huyết mạch giao thông trong kết nối giữa sân bay Long Thành với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh./.