Hoàn thành lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Nỗ lực không ngừng nghỉ

Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Với ý nghĩa đó, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; huy động sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh.

Đồng chí đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng và đại tá Trương Viết Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra, động viên lực lượng quy tập tại Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng - Ảnh: H.C

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức rà soát, khai quật và lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và trách nhiệm cao.

Tại nhiều nghĩa trang, cán bộ, chiến sĩ phải làm việc trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, khối lượng phần mộ lớn, quá trình khai quật gặp không ít khó khăn. Mỗi phần mộ được mở lên không chỉ là một công việc chuyên môn, mà còn là sự tri ân đối với người đã hy sinh. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 20/9/2026, Quảng Trị đã hoàn thành khai quật 22.864/22.864 phần mộ liệt sĩ tại 130/130 nghĩa trang; lấy được 13.221 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN và hoàn thành lấy mẫu đối với 73 hài cốt liệt sĩ mới quy tập.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (hướng trong nước), Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa - Ảnh: H.C

Cùng với nhiệm vụ lấy mẫu, các lực lượng của tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 175 hài cốt liệt sĩ.

Đằng sau những con số ấy là hàng nghìn giờ lao động, những ngày bám nghĩa trang, bám địa bàn của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập là thêm một cơ hội để xác định danh tính một liệt sĩ; mỗi thông tin được làm rõ là thêm một gia đình có cơ hội đón người thân trở về sau hàng chục năm xa cách.

Sau khi hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân địa phương vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang, trả lại cảnh quan sạch đẹp, tôn nghiêm. Việc làm tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự tri ân và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ.

Để những người đã hy sinh trở về với tên tuổi

Hoàn thành mục tiêu lấy mẫu sinh phẩm mới là một bước quan trọng trong hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ những mẫu sinh phẩm được thu thập, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện các bước giám định ADN, đối chiếu thông tin, từng bước xác định danh tính, quê quán của các liệt sĩ. Đối với thân nhân liệt sĩ, đó không chỉ là một kết quả về mặt chuyên môn, mà còn là niềm mong mỏi được chờ đợi suốt nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ. Một cái tên được xác định, một quê quán được tìm thấy cũng đồng nghĩa với việc một người con, người cha, người anh được trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (hướng trong nước), Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng - Ảnh: H.C

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trọng tâm là Ban Chỉ đạo tỉnh, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tại nước bạn Lào. Trong đó, tập trung rà soát, xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, ưu tiên các khu vực trọng điểm, những nơi có thông tin về mộ liệt sĩ; đồng thời tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và Nhân dân.

Quảng Trị phấn đấu hoàn thành mục tiêu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với trách nhiệm, quyết tâm và nghĩa tình sâu nặng đối với những người đã hy sinh, các lực lượng tiếp tục kiên trì tìm kiếm từng dấu tích, từng thông tin, từng phần mộ.

Các lực lượng chức năng tiến hành thực hiện các bước theo quy định để lấy mẫu tại nghĩa trang Ba Dốc - Ảnh: H.C

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một người con của Tổ quốc được trở về; mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình được vơi đi nỗi đau mất mát. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay gìn giữ và tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.