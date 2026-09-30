Hoàn thành lắp đặt thiết bị Starlink khắc phục 2 vùng lõm sóng

Thiết bị Starlink được lắp đặt và phát sóng tại khu vực Trạm Kiểm lâm Khe Tu Re, xã A Lưới 4.

Hai vị trí được triển khai lắp đặt thiết bị Starlink gồm Trạm Kiểm lâm Khe Tu Re, thuộc tuyến TL74, xã A Lưới 4 và Trạm Kiểm lâm lòng hồ thủy điện Bình Điền, xã Bình Điền. Đây là những khu vực vùng sâu, địa hình phức tạp, bị che khuất, gây khó khăn cho việc phủ sóng bằng hạ tầng viễn thông mặt đất.

Thực hiện Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, trước đó, qua khảo sát tuyến Nam Đông - A Lưới và khu vực xã Bình Điền, Sở KH&CN cùng các đơn vị liên quan xác định hai trạm kiểm lâm trên là những điểm chưa có sóng viễn thông. Trong khi việc đầu tư, xây dựng mới trạm BTS tại các vị trí này cần nhiều thời gian và nguồn lực, Internet vệ tinh Starlink được lựa chọn là giải pháp kết nối nhanh trong thời gian chờ hoàn thiện hạ tầng.

Ngày 11/9/2026, Cục Viễn thông phối hợp Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao 254 thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp cho 13 tỉnh, thành phố. TP. Huế được phân bổ 2 thiết bị Starlink để khắc phục tình trạng lõm sóng tại các khu vực thiết yếu, nhằm hỗ trợ người dân có kết nối viễn thông ngay trong thời gian các doanh nghiệp viễn thông triển khai xây dựng hạ tầng mặt đất.

Từ nguồn phân bổ này, Sở KH&CN đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Viettel Huế triển khai lắp đặt, tiếp nhận sử dụng thiết bị và dịch vụ Internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp Starlink hỗ trợ khắc phục vùng lõm sóng. Sở KH&CN đã bàn giao 2 bộ thiết bị Standard Starlink Kit V4 cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để lắp đặt tại Trạm Kiểm lâm Khe Tu Re và Trạm Kiểm lâm lòng hồ thủy điện Bình Điền.

Tại Trạm Kiểm lâm Khe Tu Re, do chưa có điện lưới, hệ thống điện năng lượng mặt trời được bố trí nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định cho thiết bị hoạt động. Viettel Huế cũng cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp hỗ trợ lắp đặt, cấu hình, hướng dẫn cán bộ kiểm lâm vận hành thiết bị và sử dụng dịch vụ, đồng thời hỗ trợ xử lý các sự cố kỹ thuật trong quá trình khai thác.

Chất lượng phát sóng mạng viễn thông ổn định tại Trạm Kiểm lâm Khe Tu Re sau khi hoàn thành lắp đặt thiết bị Starlink.

Đến ngày 25/9, cả hai điểm đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng. Đồng thời, qua xác nhận tiến độ triển khai, TP. Huế được Cục Viễn thông - Bộ KH&CN ghi nhận là một trong ba địa phương hoàn thành lắp đặt thiết bị Starlink sớm nhất.

Việc đưa kết nối vệ tinh Starlink vào hoạt động tại hai khu vực này không chỉ phục vụ công tác chuyên môn của lực lượng kiểm lâm mà còn góp phần bảo đảm thông tin liên lạc khi xảy ra thiên tai, phục vụ tìm kiếm cứu nạn và nhu cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu vùng xa.

Bên cạnh giải pháp Starlink, TP. Huế đang triển khai các phương án để xử lý những điểm yếu, lõm sóng. Trong đó, dọc tuyến Nam Đông - A Lưới, thành phố dự kiến đầu tư 4 trạm BTS mới tại các vị trí phù hợp; tại khu vực hồ thủy điện Bình Điền được nghiên cứu gắn thêm thiết bị phát sóng lên cột ăng-ten radar hiện hữu để mở rộng vùng phủ. Các doanh nghiệp viễn thông cũng được đề nghị khẩn trương triển khai phương án xử lý 38 vị trí sóng yếu tại trụ sở cơ quan Nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập trên địa bàn.