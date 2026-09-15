Hoàn thành khung kiến trúc số trước ngày 29/1/2027

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị - Ảnh: VGP.

Sáng 15/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Quyết định số 1425 ngày 29/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0).

Định hình không gian số liên thông, xóa bỏ đầu tư nhỏ lẻ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là "kim chỉ nam" để các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Khung kiến trúc số của riêng mình. Việc triển khai đồng bộ sẽ giúp định hướng đầu tư, kết nối, chia sẻ và sử dụng chung các nền tảng, hướng tới xây dựng một không gian số thống nhất, kế thừa tối đa những thành tựu đã có và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thời gian qua, dù nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng (dân cư, doanh nghiệp, đất đai, thuế...) đã được hình thành và phát huy hiệu quả, song quá trình chuyển đổi số vẫn cần một kiến trúc tổng thể để tối ưu hóa nguồn lực.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương báo cáo một số điểm đổi mới trong Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số - Ảnh: VGP.

Báo cáo làm rõ hơn vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết việc triển khai sẽ tập trung vào bốn trọng tâm cốt lõi gồm thiết lập kiến trúc chung cấp quốc gia, ưu tiên sử dụng chung nhằm hạn chế tối đa đầu tư nhỏ lẻ, đổi mới thiết kế hệ thống số và xây dựng hệ thống quản lý kiến trúc quốc gia.

Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ ban hành bộ chỉ số đo lường (KPI) cho phép đánh giá theo thời gian thực. Dữ liệu sẽ được tự động thu thập từ các hệ thống hiện hữu của các đơn vị, tiến tới chấm dứt tình trạng phải nhập liệu thủ công để báo cáo.

VNeID và Cổng Dịch vụ công quốc gia là trung tâm hệ sinh thái

Báo cáo về kế hoạch đồng bộ hạ tầng và dữ liệu, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an Nguyễn Thế Tuấn cho biết đơn vị đang khẩn trương triển khai 16 nhiệm vụ trọng tâm. Bộ Công an sẽ chịu trách nhiệm xây dựng Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị dữ liệu, từ điển dữ liệu dùng chung và Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia. Các nền tảng cốt lõi như điện toán đám mây và điều hành an ninh mạng quốc gia thế hệ mới bước đầu đã được cài đặt, cung cấp dịch vụ trên thực tế.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an Nguyễn Thế Tuấn phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP.

Trong giai đoạn tới, Bộ Công an sẽ tập trung nâng cấp Cổng Dịch vụ công quốc gia theo mô hình hiện đại, định vị đây là điểm một cửa số duy nhất của Đề án Nền tảng điều hành số quốc gia. Đồng thời, ứng dụng VNeID sẽ được phát triển thành một "siêu ứng dụng", đóng vai trò trung tâm có khả năng xử lý khối lượng lớn và mở rộng linh hoạt trong hệ sinh thái số toàn quốc.

Ở góc độ thực thi cấp cơ sở, các cơ quan, địa phương như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hay TP Hà Nội cũng đang ráo riết chuẩn hóa mạng lưới. Cụ thể, các đơn vị đang áp dụng mô hình kiến trúc 5 lớp, tuyển chọn các Kiến trúc sư trưởng về chuyển đổi số, thiết lập Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và từng bước tích hợp thông tin vào kho dữ liệu dùng chung để phục vụ khai thác liên ngành.

Tuyệt đối tuân thủ "3 không", cam kết hoàn thành đúng hạn

Sau khi nghe các báo cáo và tham luận, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sự đồng thuận của các Bộ, ngành, địa phương về yêu cầu quản lý chuyển đổi số theo một kiến trúc thống nhất. Để hiện thực hóa mục tiêu, Phó Thủ tướng yêu cầu coi Khung kiến trúc số là một công cụ quản trị thực chất. Hiệu quả của quá trình này phải được đo lường bằng khả năng kết nối, chia sẻ, giảm thiểu đầu tư trùng lặp và bảo đảm an toàn dữ liệu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh và quán triệt nguyên tắc "3 không" trong quá trình thực thi: Không "khoán trắng" cho đơn vị công nghệ thông tin; không làm theo hình thức; không để dồn việc đến sát thời hạn.

Người đứng đầu các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và phân công một đầu mối quản trị thống nhất. Quá trình đầu tư mới phải thực sự cần thiết, bám sát kiến trúc và kế thừa kết quả cũ. Vấn đề an ninh mạng, quyền riêng tư và bí mật nhà nước phải được đưa vào thiết kế ngay từ khâu đầu tiên.

Phó Thủ tướng chốt lại mốc thời gian mang tính kỷ luật: Các cơ quan, tổ chức, địa phương (bao gồm cả cấp Bộ và cấp tỉnh) phải hoàn thành việc xây dựng mới, hoặc rà soát, cập nhật và ban hành Khung kiến trúc số/Chính quyền số của đơn vị mình chậm nhất vào ngày 29/1/2027. Riêng các địa phương hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính cần ưu tiên hợp nhất, đồng bộ hệ thống hiện có, chuẩn bị phương án chuyển tiếp khép kín để bảo đảm các dịch vụ công không bị gián đoạn.

Phó Thủ tướng tin tưởng với sự quyết liệt của toàn hệ thống, quốc gia số Việt Nam sẽ phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả.

Thu Thảo