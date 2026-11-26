Ngày 26/11, ông Lê Quang Vinh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế thông tin, đến trưa nay công tác khắc phục sạt lở ta luy dương trên tuyến quốc lộ 49 tại Km 61+250 đoạn qua xã A Lưới 5 cơ bản hoàn thành và đã cho phép các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Hoàn thành khắc phục điểm sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 49 ở Huế.

Sở Xây dựng TP Huế cho biết, ngày sau khi sạt lở xảy ra, đơn vị đã phối hợp với đơn vị quản lý Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế chỉ đạo Hạt Quản lý đường bộ Bình Điền bộ bố trí đầy đủ hệ thống rào chắn, biển báo, biển cảnh báo, đồng thời triển khai nhân lực, thiết bị để hốt dọn đất đá, khơi thông và phân luồng, đảm bảo giao thông.

Qua đó, tổ chức khắc phục điểm sạt lở, đến khoảng 23h ngày 25/11 vị trí sạt lở cơ bản được thông tuyến một vệt để cho các phương tiện lưu thông chậm qua khu vực sạt lở. Đến sáng 26/11, lực lượng chức năng tiếp tục cấm đường để để xử lý lượng đất đá còn lại, đảm bảo an toàn giao thông.

Đến khoảng 12h ngày 26/11, công tác khắc phục sạt lở đã hoàn tất, lực lượng chức năng đã cho các phương tiện lưu thông trở lại.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, khu vực sạt lở ta luy dương xảy ra tại Km 61+250 trên quốc lộ 49, đoạn qua xã A Lưới 5, với chiều dài ảnh hưởng khoảng 20m. Đất đá từ ta luy đổ xuống mặt đường với khối lượng hơn 400m³, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện qua lại trên tuyến.

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế đã huy động máy móc, nhân lực để xử lý lượng đất đá còn lại để cho phép thông tuyến, đảm bảo an toàn giao thông.

Theo ông Vinh, dù đã khắc phục hoàn thành điểm sạt lở và cho phép các phương tiện lưu thông trở lại. Tuy nhiên, đơn vị vẫn cắm biển cảnh báo 2 đầu khu vực sạt lở để khuyến cáo người tham gia giao thông khi đi qua khu vực Km 61+250 cần giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ và tuân thủ nghiêm các quy định bảo đảm an toàn giao thông.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, dự báo từ ngày 25 - 27/11, TP Huế tiếp tục mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80-200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở TP Huế có khả năng còn kéo dài đến hết tháng 11.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên trên đất liền thành phố có gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3-4, giật cấp 5, cấp 6; vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7, riêng khu vực cầu Thuận An giật cấp 7-8. Vùng biển ngoài khơi và ven bờ của thành phố chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn

Tuyến quốc lộ 49 có chiều dài hơn 90km, là tuyến giao thông ngang huyết mạch thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào, kết nối các xã vùng cao A Lưới với khu vực đồng bằng. Sự cố sạt lở trên tuyến đường này gây trở ngại cho việc đi lại và giao thương của người dân vùng miền núi.