Hoàn thành hợp long và cất nóc cầu Gia Bảy

Từ những kết cấu riêng lẻ, cây cầu đã dần định hình diện mạo, tạo tiền đề để triển khai các phần việc cuối cùng, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào cuối năm nay.

Đại diện chủ đầu tư và Binh đoàn 12 tặng quà các nhà thầu thi công tại Lễ hợp long cầu Gia Bảy.

Hợp long và cất nóc là hai dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với một công trình cầu. Nếu hợp long tạo sự kết nối giữa các nhịp dầm, hoàn thiện kết cấu chịu lực chính thì cất nóc đánh dấu việc hoàn thành phần tháp, tạo nên hình hài kiến trúc đặc trưng của cây cầu.

Với cầu Gia Bảy, hai dấu mốc được thực hiện theo đúng kế hoạch không chỉ cho thấy chuyển biến rõ nét về tiến độ mà còn khẳng định nỗ lực của chủ đầu tư và nhà thầu trong tổ chức thi công một công trình có yêu cầu kỹ thuật cao.

Cầu Gia Bảy mới có chiều dài 180,32m, rộng 23,5m, kết cấu kết hợp bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực và thép. Điểm nhấn của công trình là phần cầu dây văng với một tháp thép cao 58m, sơ đồ nhịp 110+65m.

Quá trình thi công đòi hỏi sự chính xác trong lắp dựng, liên kết các cấu kiện và kiểm soát chặt chẽ chất lượng kỹ thuật. Vì vậy, việc hoàn thành hợp long các đốt dầm, cất nóc tháp cầu là bước tiến quan trọng, đưa công trình đến gần hơn với hình thái hoàn chỉnh.

Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành mố M1, trụ cầu, mố M2; lắp dựng và hợp long các đốt dầm thép, hoàn thành 13 đốt tháp thép. Riêng phần xây dựng cầu đạt trên 90% khối lượng. Giá trị thực hiện lũy kế toàn Dự án đạt trên 300 tỷ đồng/496,6 tỷ đồng, tương đương gần 70%.

Thượng tá Vũ Đình Dũng, đại diện Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng), nhà thầu thi công, cho biết: Việc hợp long và cất nóc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, đúng tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư.

Đây là kết quả của quá trình tập trung nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công quyết liệt trên công trường. Đơn vị đang triển khai song song các phần việc của cầu và đường dẫn, phấn đấu bảo đảm tiến độ chung của Dự án.

Tuy nhiên, dấu mốc hợp long và cất nóc mới hoàn thành những phần việc quan trọng của kết cấu chính. Để cây cầu có thể đưa vào khai thác, các hạng mục đường dẫn, tường chắn và kết nối giao thông phải được hoàn thiện đồng bộ. Đây cũng là phần việc cần tập trung trong chặng cuối của Dự án.

Nhà thầu đang thi công đường dẫn phía phường Phan Đình Phùng, đồng thời triển khai tường chắn và các hạng mục phụ trợ tại hai đầu cầu. Một số vị trí còn vướng mặt bằng, hệ thống cây xanh và đường điện cần được phối hợp xử lý để không ảnh hưởng đến tiến độ.

Từ ngày 8-11, nhà thầu bắt đầu triển khai thi công đường dẫn lên cầu.

Ông Bùi Tiến Chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, chủ đầu tư, đánh giá cao nỗ lực của nhà thầu trong việc thực hiện các mốc tiến độ quan trọng. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại vẫn cần được tập trung cao độ, nhất là phần đường dẫn. Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu ưu tiên nguồn lực, phấn đấu hoàn thành hạng mục này trong tháng 11, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; đồng thời tập trung hoàn thiện các phần việc tiếp theo để công trình "về đích" đúng kế hoạch.