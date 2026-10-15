Hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10, giải ngân 100% vốn cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10-2026; đồng thời giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Hoàng Vũ

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku gồm 3 thành phần, dài khoảng 125 km, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng; dự kiến thu hồi khoảng 942 ha đất, với kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 4.715 tỷ đồng.

Theo báo cáo tại cuộc họp, dự án thành phần 1 cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng. Các địa phương đã bàn giao gần 179/179,5 ha, tương ứng gần 22 km, đạt 99,9%. Kinh phí bồi thường đã chi trả khoảng 910 tỷ đồng. Phần mặt bằng còn lại tại xã Bình An đang được tập trung xử lý, dự kiến hoàn thành trước ngày 20-10-2026.

Đối với dự án thành phần 2, các địa phương đã bàn giao mặt bằng khoảng 46,6/56,3 km, đạt khoảng 83%. Trong tổng số 1.774 hộ đã kiểm đếm, phương án bồi thường được phê duyệt cho 1.673 hộ và đã chi trả cho 1.426 hộ.

Kinh phí bồi thường đã chi trả khoảng 704 tỷ đồng trên tổng số 960 tỷ đồng. Những vướng mắc còn lại chủ yếu liên quan đến đất rừng sản xuất, ranh giới đất đai và tranh chấp quyền sử dụng đất.

Các địa phương đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt phương án, chi trả bồi thường; đồng thời phối hợp thực hiện các thủ tục thu hồi đất rừng phòng hộ theo quy định.

Đối với dự án thành phần 3, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tuyến chính đã được phê duyệt trên toàn bộ chiều dài khoảng 35 km. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến chính cơ bản hoàn thành.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hoàng Vũ

Về nguồn vật liệu phục vụ thi công, theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt, dự án cần khoảng 5 triệu m³ đất đắp, dự kiến sử dụng 4 điểm mỏ với tổng trữ lượng dự báo khoảng 6,6 triệu m³.

Nhu cầu cát khoảng 600.000 m³, dự kiến sử dụng 2 điểm mỏ với tổng trữ lượng khoảng 780.000 m³. Đối với vật liệu đá, nhu cầu khoảng 680.000 m³, dự kiến sử dụng từ các mỏ thương mại đã được cấp phép, đang khai thác. Hiện có 4 mỏ đất và 2 mỏ cát được cấp theo cơ chế đặc thù.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2026.

Các địa phương phải chủ động giải quyết vướng mắc, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đồng thời, các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, di dời hệ thống điện, nước, cáp quang và các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng; phối hợp tháo gỡ khó khăn về thủ tục đất đai, đất rừng và nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát tiến độ thực hiện, khối lượng công việc và kế hoạch vốn được giao, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn từ nay đến cuối năm 2026, góp phần bảo đảm tiến độ chung của Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.