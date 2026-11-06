Hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực ưu tiên tại Khu công nghiệp Yên Bình 2

Đồng chí Bùi Văn Lương kiểm tra, đôn đốc tiến độ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2 có quy mô gần 300ha, tổng vốn đầu tư 3.650 tỷ đồng. Tại khu vực ưu tiên 1, diện tích khoảng 43ha, 100% hộ dân đã nhận tiền bồi thường và đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Chiều 6-11, việc tháo dỡ nhà cửa, công trình và di chuyển tài sản của người dân đang được triển khai hết sức khẩn trương. Các lực lượng chức năng, đơn vị liên quan cùng chủ đầu tư huy động tối đa nhân lực, phương tiện cần thiết, duy trì lực lượng túc trực tại hiện trường, phối hợp hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ công trình, vận chuyển tài sản đến nơi ở mới. Các phần việc được tổ chức đồng bộ, tập trung cao độ.

Người dân trong vùng Dự án đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng.

Kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Bùi Văn Lương ghi nhận sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, chủ đầu tư và sự đồng thuận của người dân.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ, tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức tháo dỡ các công trình còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ khu vực ưu tiên 1 ngay trong ngày 6-11.

Đồng chí Bùi Văn Lương kiểm tra tại hiện trường.

Đối với những diện tích đã hoàn thành tháo dỡ, đồng chí đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và UBND phường Vạn Xuân khẩn trương hoàn thiện thủ tục bàn giao đất, triển khai san gạt, chuẩn bị mặt bằng phục vụ thi công Dự án. Việc di chuyển đường dây điện 220kV cũng cần được các đơn vị liên quan phối hợp triển khai liên tục, bảo đảm tiến độ chung.

Đơn vị thi công san lấp mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Đồng chí Bùi Văn Lương nhấn mạnh, quá trình giải phóng mặt bằng phải được thực hiện quyết liệt, đúng tiến độ, đồng thời bảo đảm đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyền và lợi ích chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai Dự án, góp phần vào thu hút đầu tư.